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تحوم حولهما الشبهات.. "الطاقة الذرية" تفتش موقعين نوويين سريين في إيران

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تحوم حولهما الشبهات.. "الطاقة الذرية" تفتش موقعين نوويين سريين في إيران تحوم حولهما الشبهات.. "الطاقة الذرية" تفتش موقعين نوويين سريين في إيران
الاتفاق على مواعيد الدخول وأنشطة التحقق

تحوم حولهما الشبهات..

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأربعاء)، أنها اتفقت مع إيران على السماح لمفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بدخول موقعين نوويين سريين سابقين تدور الشبهات حولهما بعد خلاف استمر أشهرًا.

وذكر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في بيان مشترك نقلته "رويترز" أن إيران ستتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول الموقعين اللذين حددتهما الوكالة.

وأشار البيان إلى الاتفاق على مواعيد الدخول وأنشطة التحقق.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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