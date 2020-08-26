"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية

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بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، عقب ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة وخاصة بالمرتفعات الجبلية.

وأشارت "الأرصاد" إلى تأثيرات تشمل النشاط في الرياح السطحية باتجاه شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة والتي تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين في الأجزاء الساحلية مع تدنٍّ في مدى الرؤية تستمر حتى منتصف الليل.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة وتجمعات مائية.

وأكد أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa.

وشدد "الغامدي" على أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.مديرية الدفاع المدني جازان