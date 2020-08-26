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إعلام "حزب الله": الجيش الإسرائيلي يطلق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة على حدود لبنان

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إعلام "حزب الله": الجيش الإسرائيلي يطلق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة على حدود لبنان إعلام "حزب الله": الجيش الإسرائيلي يطلق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة على حدود لبنان

جي بي سي نيوز :- أفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، مساء الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بأكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة على المنطقة الحدودية جنوب لبنان.

وأفادت القناة بـ"اعتداء صهيوني على الأراضي اللبنانية بأكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا"، وقالت إن حريقا اندلع قرب الحدود مع إسرائيل قبالة بلدة ميس الجبل.

وفي غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن "حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية"، مضيفا أنه "تم إغلاق بعض الطرقات".

وأصدر تعليمات تالية إلى سكان عدة بلدات حدودية تنص على حظر أي نشاط في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية، مشددا على أنه يجب على السكان البقاء في المنازل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحادث وقع خلال وجود رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، برحلة في فندق بالشمال وهو ليس بعيدا عن منطقة التوتر.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

وفي 27 يوليو أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه "عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حينما أفادت مصادر عدة بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، بينما نفى حزب الله المزاعم الإسرائيلية.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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