الجيش الاسرائيلي يعلن شن ضربات جوية على مواقع "حزب الله"

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جي بي سي نيوز:- أعلن الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مواقع "حزب الله" في وقت مبكر اليوم الأربعاء بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وأضاف الجيش أن "قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار"، وانها أطلقت "قنابل ضوئية وقذائف دخانية وذخيرة حية بعد إطلاق النار من الجانب اللبناني للحدود" ، وفق "النهار" .

وقال الجيش في بيان "ردا على ذلك، هاجمت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى مواقع استطلاع تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة الحدودية".

ولاحقاً أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود مع لبنان ردّاً على إطلاق نار استهدفها ليلاً، في تصعيد "خطير" بين الطرفين.

وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنّه "خلال نشاط عملاني في شمال إسرائيل ليل أمس، تمّ استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار. لقد ردّينا بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود".

وأضاف "هذا حدث خطير ونحن مستعدّون دوماً لمحاربة أي تهديد لحدودنا".

ولم يرد تعليق من حزب الله.

وازداد التوتر على طول الحدود بين البلدين. وفي الشهر الماضي، قالت إسرائيل إن حزب الله نفذ محاولة تسلل عبر الحدود لكن حزب الله نفى ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رفع حظر التجول الذي فرضه أثناء الليل.