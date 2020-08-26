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بتداولات تجاوزت 9.4 مليارات ريال لأكثر من 380 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 16.68 نقطة ليقفل عند مستوى 7955.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، والباحة، وجاكو، ومجموعة فتيحي، والأسماك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البلاد، وأسمنت السعودية، ورعاية، وسليمان الحبيب، وأسمنت القصيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.30%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأنابيب، والأسماك، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بوبا العربية، والمصافي، والأسماك، وفيبكو، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 13.36 نقطة ليقفل عند مستوى 8716.08 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.مؤشر الأسهم السعودية