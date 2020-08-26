رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة يعتمد خطة عودة الدراسة

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لاستمرار العملية التعليمية وتطبيق بروتوكول الإجراءات الصحية

اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، خطة عودة الدراسة للفصل الدراسي الأول؛ وذلك ضمن جهود الجامعة لاستمرار العملية التعليمية وتطبيق بروتوكول الإجراءات الصحية وحماية منسوبي وطلبة الجامعة خلال جائحة فيروس كورونا.

وثمّن رئيس الجامعة الإسلامية توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- والتي تؤكد حرصها على سلامة المواطن والمقيم على حدّ سواء، مشيرًا إلى أن التوجيهات الأخيرة المتعلّقة بعودة الدراسة هي تأكيد على هذا الحرص والعناية، كما ثمّن لوزير التعليم د.حمد آل الشيخ، حرصه ومتابعته في كل ما من شأنه استمرار العملية التعليمية وتجويدها في ظل الجائحة بما يحقق رسالة الجامعة، ويسهم في تنفيذ أهدافها، ويحقق المخرجات التعليمية والبحثية المنشودة بكفاءة عالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة العربية السعودية والعالم بأسره المتمثلة في جائحة فيروس كورونا.

وأبان أن الجامعة الإسلامية تتفرّد من بين الجامعات السعودية بأن أغلب طلابها هم من الطلاب الدوليين، ويحظون بالرعاية والسكن والخدمات اللازمة داخل الحرم الجامعي، بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، كما أن بعضهم قد غادر إلى بلده وقد يتأخر في العودة إلى مقرّ الدراسة؛ ولذا فقد أصدرت الجامعة خطة تفصيلية للعودة للدراسة الجامعية لتوضيح أسلوب الدراسة، وسياسة التسجيل، والوسائل التعليمية المتاحة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة لكافة الأنشطة التعليمية وغيرها.

واختتم رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة تصريحه بأن الخطة التي أصدرتها الجامعة تؤكّد على أن محور نجاحها هو الاستجابة والالتزام وتحمل المسؤولية من جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب، وأنها غطّت خطة الدراسة، والتأجيل والاعتذار عن الدراسة والتسجيل والقاعات الدراسية، واستراتيجيات التدريس المتبعة في التعليم عن بُعد، والإجراءات الاحترازية في القاعات الدراسية التي تعتمد الدراسة فيها حضوريًّا، والمعامل والتدريب الميداني، والإجراءات الاحترازية في المساجد والمصليات، والسكن الجامعي، والدورات التدريبية وبرامج خدمة المجتمع.رئيس الجامعة الإسلامية المدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود