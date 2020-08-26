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إصابات #كورونا اليومية في #المملكة تسجل أقل عدد منذ 18 أبريل

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إصابات #كورونا اليومية في #المملكة تسجل أقل عدد منذ 18 أبريل إصابات #كورونا اليومية في #المملكة تسجل أقل عدد منذ 18 أبريل
"الصحة" أعلنت اليوم عن 1068 حالة ليصبح الإجمالي 310836 إصابة

إصابات #كورونا اليومية في #المملكة تسجل أقل عدد منذ 18 أبريل

سجلت إصابات اليومية بالمملكة أقل عدد منذ 18 أبريل الماضي، حيث أعلنت "الصحة" اليوم الأربعاء تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 310836 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 1013 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 284945 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3755 حالة وفاة فيما كشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 22136 والحالات الحرجة 1601 حالة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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