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"المنصوري" يطلع على سير العمل بإدارة العمليات والتحكم بالمسجد الحرام

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تفقّد الجهود القائمة لمواكبة الأعمال الطارئة

اجتمع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، مع عددٍ من منسوبي إدارة العمليات والتحكم والسيطرة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام للترجمة والشؤون التقنية المهندس بندر بن محمد الخزيم، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام للشؤون الميدانية محمد بن حسن باتي، ومدير مكتب وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بندر بن معتوق المنعمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الأعمال والخدمات الخاصة بالإدارة، وبحث طرق التعامل مع البلاغات الميدانية والإدارية الإلكترونية وبلاغات الرقم الموحد (1966)، وبحث آليات تحديثها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة.

كما اطلع "المنصوري" في إطار تفقده للأعمال والجهود القائمة في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة على مدى الإمكانيات التي تتمتع بها الإدارة لمواكبة أي حدث طارئ بما يتناسب مع طرق الوقاية من والخطط المستقبلية للمبادرات التحولية (2024) التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين إلى أعلى مستويات الجودة، وموائمة التطلعات الكريمة من لدن القيادة الرشيدة، أيدها الله.

وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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