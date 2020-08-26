ACRONIS TRUE IMAGE 2021 يجمع بين إمكانات النسخ الاحتياطي الحائزة على جوائز والبرامج المتقدمة لمكافحة البرامج الضارة لوضع معيارٍ جديد لحماية الفضاء الإلكتروني المقدمة للأفراد

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أعلنت اليوم شركة Acronis ، ذات المكانة الريادية على مستوى العالم في مجال حماية الفضاء الإلكتروني، عن طرح Acronis True Image 2021، وهو أحدث إصدار للحل الذي تقدمه للأفراد لحماية الفضاء الإلكتروني. وبهذا الإعلان، أصبح Acronis True Image حلاً منفردًا بين الحلول المطروحة في السوق للأفراد بفضل التكامل بين النسخ الاحتياطي ذي الكفاءة المؤكدة والجدير بالثقة من ناحيةٍ والإمكانيات المتقدمة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني من ناحيةٍ أخرى.

ويتضمن هذا الإصدار الجديد تحسيناتٍ في الأداء والقدرة على التحكم في إمكانيات حماية البيانات من خلال Acronis True Image، مع تطورٍ ملحوظ في أداء وظيفة أمن الفضاء الإلكتروني المدمجة، مما يجعل هذا الحل مميزًا باعتباره حلاً يحتل مكانة الريادة بين الحلول المقدمة للأفراد لحماية الفضاء الإلكتروني. وتشتمل هذه التقنية الجديدة في مجال مكافحة البرامج الضارة على حمايةٍ في الوقت الفعلي تعتمد على خوارزميات تجريبية لتحليل سلوك البرمجيات محسَّنةً بفضل الذكاء الاصطناعي، وحالات الفحص عند الطلب لمكافحة الفيروسات، وتقنية تصفية مواقع الويب، وتوفير الحماية في مؤتمرات الفيديو عند استخدام تطبيقاتٍ رائجة مثل Zoom، وCisco Webex، وMicrosoft Teams.

ويأتي النهج الشامل الذي تقدمه شركة Acronis في مجال حماية الفضاء الإلكتروني – والذي يحقق التكامل بين النسخ الاحتياطي وأمن الفضاء الإلكتروني – في وقتٍ مثالي لخدمة المستخدمين المتواجدين في المنازل، والعملاء من المحترفين، والشركات الصغيرة، وذلك في ظل الفجوات التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19 فيما يتعلق بالحلول والاستراتيجيات التقليدية.

"بالإضافة إلى الحاجة المستمرة للحماية من حالات الحذف غير المقصود أو الخلل في أداء الأجهزة، تتعرض الأنظمة المستخدمة في المنازل بشكل متزايد إلى هجماتٍ من مصادر تهديداتٍ متطورة عبر الإنترنت. وبينما يعمل الأفراد من منازلهم، فإنهم يصبحون هدفًا لهجمات البرامج الضارة والمتسللين والتصيد الاحتيالي نظرًا لعدم توفر نفس درجة الحماية الجيدة في المنزل في معظم الأحيان مقارنةً بدرجة الحماية المتوفرة في أماكن العمل،" كما جاء على لسان سيرجي بيلوسوف "SB"، مؤسس شركة Acronis ورئيسها التنفيذي، والذي تابع تعليقه قائلاً: "ويعكس النسخ الاحتياطي دون توفير أمن الفضاء الإلكتروني خيارًا غير مكتمل في مثل هذه الأحوال، كما هو الحال مع أمن الفضاء الإلكتروني دون النسخ الاحتياطي. أما Acronis True Image 2021 فيوفر الحماية اللازمة للفضاء الإلكتروني بسهولة وكفاءة وأمان في إطار التهديدات التي نواجهها اليوم".

بفضل دمج تقنية مكافحة البرامج الضارة الحاصلة على اعتماد VB100 والمقدمة من شركة Acronis في حل النسخ الاحتياطي الحائز على الجوائز والذي تقدمه الشركة للأفراد احتلت الشركة مكانةً فريدةً باعتبارها جهة موفرة لحل واحد للتعامل مع مجموعة تشمل كل التهديدات الحديثة التي تسبب فقدان البيانات.

وفيما يتعلق بالأفراد والمستخدمين بالشركات الصغيرة، فإن الجمع بين هذه الإمكانيات الجوهرية في حلٍ واحدٍ يزيد من سهولة إدارة الحماية لديهم ويجعلها ميسورة التكلفة بدرجة أكبر، بينما يحقق مستوىً مرتفعًا من تحسين تأمين بياناتهم وأجهزتهم.

لقد ولى زمن الفصل ما بين النسخ الاحتياطي وأمن الفضاء الإلكتروني.

إن ما يشهده العصر الحديث من الاعتماد على الأجهزة المستعملة في الحياة اليومية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي يبرز الأهمية التي تنطوي عليها البيانات الموجودة بهذه الأجهزة. ويعمل مجرمو الإنترنت باستمرار على تطوير هجماتهم للوصول إلى هذه البيانات، لذلك أفادت شركات البحوث المتعلقة بالأمن مثل شركة AV-Test بظهور أكثر من 350,000 تهديدٍ جديد من تهديدات البرامج الضارة كل يوم.

ونظرًا لاستهداف برامج وملفات النسخ الاحتياطي في أغلب الأحيان في هذه الهجمات الجديدة لمنع استرداد البيانات، لم يعد النسخ الاحتياطي وحده قادرًا على توفير الحماية المناسبة للمستخدمين. وبالمثل، لا توفر الحلول التقليدية لأمن الفضاء الإلكتروني حمايةً للبيانات وإمكانياتٍ لاستردادها بالمستوى الذي يحتاج إليه المستخدمون بعد تعرضهم للهجوم.

وإن الاعتماد على العديد من المنتجات التي لم يتم تصميمها لتعمل مع بعضها البعض يؤدي إلى حدوث فجواتٍ في الأمن، ويسبب المزيد من التعقيد في إدارتها، ويزيد من التكلفة مقارنةً باستخدام حلٍ واحدٍ متكاملٍ مثل Acronis True Image 2021.

التكامل يحقق حمايةً فائقةً للفضاء الإلكتروني.

شهدت السنوات القليلة الماضية انفراد Acronis True Image بصفته الحل الوحيد للنسخ الاحتياطي المقدم للأفراد الذي يشتمل على ميزتين مدمجتين لمكافحة برامج الفدية الضارة ومنع التنقيب عن العملات الرقمية تعتمدان على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تجريبية لتحليل السلوك لصد الهجمات في الوقت الفعلي، بينما يتم تلقائيًا استعادة أي ملفات مصابة.

وعند طرح Acronis True Image 2021 في الأسواق، تطورت تلك الإمكانيات بفضل التقنية المتقدمة لمكافحة البرامج الضارة التابعة للشركة والتي تمت إضافتها إلى هذه الإمكانيات، حيث يتم حاليًا استخدام هذه التقنية في الحل المقدم لموفري الخدمات Acronis Cyber Protect Cloud التابع للشركة. إن هذه التقنية الشاملة التي تنتمي إلى الجيل التالي من مكافحة البرامج الضارة أثبتت لدى مختبرات الأمن المستقلة مثل Virus Bulletin و AV-Test تحقيقها لنسبة اكتشاف للتهديدات تبلغ 100% مع انعدام الحالات الإيجابية الزائفة.

ونتيجةً لذلك، يحظى المستخدمون في المنازل بإمكانياتٍ متقدمةٍ بفضل Acronis True Image 2021، وتشمل هذه الإمكانيات ما يلي:

حماية في الوقت الفعلي، تعتمد على خوارزميات تجريبية لتحليل سلوك البرمجيات محسَّنةً بفضل الذكاء الاصطناعي، تعمل على منع كل البرامج الضارة – بما يشمل الهجمات دون انتظار التي تتم من خلال تهديدات لم يتم التعرف عليها من قبل.

حالات الفحص عند الطلب لمكافحة الفيروسات لفحص النظام بأكمله أو حالات الفحص السريع للملفات المعرضة للخطر، ويمكن تحديد ميعاد أيٍ منهما مقدمًا أو إجراؤها على الفور.

تصفية مواقع الويب التي تمنع تلقائيًا مستخدمي نظام Windows من الوصول إلى مواقع الويب الضارة التي تنطوي على هجمات تتم باستخدام برامج ضارة، وحالات تواصل مضللة، ومحاولات احتيالية، وتصيد احتيالي.

من الوصول إلى مواقع الويب الضارة التي تنطوي على هجمات تتم باستخدام برامج ضارة، وحالات تواصل مضللة، ومحاولات احتيالية، وتصيد احتيالي. حماية لمؤتمرات الفيديو تمنع هجمات المتسللين وحقن البرامج الضارة من استغلال التطبيقات الرائجة مثل Zoom ، و Cisco Webex ، و Microsoft Teams .

، و ، و . اكتشاف شامل للتهديدات، باستخدام كلٍ من محركات تحليل سلوك البرمجيات ومحركات التحليل القائم على التوقيعات.

قوائم العزل والاستبعاد التي تتيح للمستخدمين عزل التهديدات المحتملة تلقائيًا والسماح للبرامج التي تمت الموافقة عليها بالعمل دون انقطاع.

يوضح Bobby Rahal ، الشريك في ملكية Rahal Letterman Lanigan Racing: "الحماية عبر الإنترنت هي أولوية قصوى بالنسبة لـ Rahal Letterman Lanigan Racing. على مدار العامين الماضيين، اعتمدنا على Acronis لحماية بياناتنا وأعباء العمل بأحدث حلول الحماية الإلكترونية. عندما توقفت سباقاتنا مؤقتًا، واصلت Acronis توفير الحماية لفريقنا الذي يعمل عن بُعد. الآن، مع Acronis True Image ، يمكن للجميع حماية بياناتهم الشخصية من أسوأ السيناريوهات".