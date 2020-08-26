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عيادات "إغاثي الملك سلمان" تواصل تقديم خدماتها الطبية في "الزعتري"

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المركز دشن حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في "بريقة عدن"

عيادات

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 390 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 70 مريضاً، وراجع عيادة الباطنية 47 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 60 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 23 مريضاً، وراجع 11 مريضاً عيادتي الأسنان.

وتم استقبال 53 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضاً، كما تم عمل 95 تحليلاً لـ 34 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 21 صورة أشعة لـ 13 مريضاً، كما تم إعطاء 105 لقاحات لـ 38 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 12 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 169 وصفة طبية.

من ناحية أخرى، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة العون أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية البريقة في محافظة عدن، وتستمر الحملة 5 أشهر يستفيد منها حوالي 861.719 فرداً.

وثمّن مدير مكتب وزارة الصحة العامة بمديرية البريقة فهد العلوي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في حملة الرش الضبابي واستجابته السريعة في النزول للمواقع المستهدفة عقب ظهور حالات مصابة بحمى الضنك في منطقة رأس عمران بالمديرية.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن في يوليو الماضي مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الذي سيتم من خلاله تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط للمياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافحة البعوض الناقل لمرض حمى الضنك.

وقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 920 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 920 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

عيادات

عيادات

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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