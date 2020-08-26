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تحركات لتطوير أطول شلالات جازان.. والأمانة: بلدية العارضة بدأت دراسته

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تحركات لتطوير أطول شلالات جازان.. والأمانة: بلدية العارضة بدأت دراسته تحركات لتطوير أطول شلالات جازان.. والأمانة: بلدية العارضة بدأت دراسته
يقع بمنطقة يصعب الوصول إليها بطول يتجاوز مئات الأمتار في جبل سلا

تحركات لتطوير أطول شلالات جازان.. والأمانة: بلدية العارضة بدأت دراسته

كشفت أمانة منطقة جازان عن بدء التحركات لتطوير وادي الروغ وشلال الفياحة الذي يقع في مجراه ويعد من أطول شلالات منطقة جازان.

وقالت الأمانة لـ"سبق": وادي الروغ يقع بين جبلي سلا والعبادل التابعة لمحافظة العارضة، ويعد من الأودية السياحية البكر، وقامت بلدية العارضة بالوقوف على الموقع، وبدأت في إعداد الدراسات الفنية وبحث إمكانية تطويره وتهيئته، وفتح الطرق المؤدية، وبما لا يؤدي إلى وجود مخاطر تهدد حياة وسلامة المرتادين أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وفي موقع يصعب الوصول له، يقع أطول شلالات منطقة جازان بطول يتجاوز مئات الأمتار في جبل سلا بمحافظة العارضة.

ويعد وادي الروغ في محافظة العارضة واحداً من أجمل الأودية ويعد أطول الشلالات في المنطقة.

وقال أهالي بالعارضة لـ"سبق" إن الشلال يجري طوال العام وهو من أهم مصادر المياه لدى السكان لسقاية ماشيتهم على الرغم من بعده عنهم، حيث يصب في بقية أودية محافظة العارضة، مناشدين فتح طرقات باتجاه الشلال وإنشاء منتزهات مطلة عليه.أمانة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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