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ورحل أحد رواد الحركة الدرامية .. الفنان محمد حمزة في ذمة الله

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ورحل أحد رواد الحركة الدرامية السعودية.. الفنان محمد حمزة في ذمة الله ورحل أحد رواد الحركة الدرامية .. الفنان محمد حمزة في ذمة الله
وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 87 عاما ونعاه عدد من الفنانين والمثقفين

ورحل أحد رواد الحركة الدرامية السعودية.. الفنان محمد حمزة في ذمة الله

نعى عدد من الفنانين والناقدين والمثقفين فقيد الوسط الفني الفنان محمد حمزة، الرائد في الحركة الدرامية ، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 87 عاما.

وشكل الفقيد الراحل نكهة خاصة في الدراما المحلية عبر أعمال ما زالت خالدة في ذاكرة الجمهور رغم السنوات الطويلة، مثل «أصابع الزمن» و«ليلة هروب» و«قصر فوق الرمال» و«دموع الرجال» وغيرها، من الأعمال التي ذاع صداها خليجيا وعربيا وعلى مستوى المهرجانات التلفزيونية أيضا.


وتم تكريم محمد حمزة عربياً، وذلك في 2006 من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، واستمر عطاء الفنان محمد حمزة من بداية الثمانينيات إلى 2013 حينما طوى مسيرته بالمشاركة الأخيرة في مسلسل «أهل البلد».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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