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لتسهيل التواصل.. "الصحة النفسية" بالطائف تفعّل الزيارة الافتراضية للنزلاء

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باستخدام التقنية من خلال غرفة مخصصة للزيارة تم ربطها بالأجنحة لتقديم الخدمة

لتسهيل التواصل..

دشن مدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور فريد المالكي برنامج الزيارة الافتراضية، والتي تتم عن طريق الاتصال المرئي، بحيث يتم التنسيق مع ذوي النزيل من قبل مكتب الزيارة بادارة شؤون المرضى وتحديد وقت الاتصال.

جاء ذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصحة في تسهيل طرق تواصل المرضى مع ذويهم باستخدام التقنية الإلكترونية.

فيما تم تفعيل الزيارة الافتراضية من خلال غرفة مخصصة للزيارة تم ربطها بالأجنحة لخدمة كل من لا يستطيع التواصل مع النزلاء من منزله.

وأوضح الدكتور "المالكي" أن هذا البرنامج يستهدف نزلاء جناحي الدخول للرجال ونزيلات جناح الدخول نساء، بحيث تكون تحت إشراف المسؤولين بهذه الأحنجة؛ نظراً لطبيعة وخصوصية المرضى نفسياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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