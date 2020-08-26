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بينها رمز الاستجابة السريع.. "الأمر بالمعروف" تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية

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بينها رمز الاستجابة السريع.. "الأمر بالمعروف" تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية بينها رمز الاستجابة السريع.. "الأمر بالمعروف" تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية
في إطار حرص الرئاسة العامة على سرعة التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية

بينها رمز الاستجابة السريع..

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة، وذلك في إطار حرص الرئاسة العامة على سرعة التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية.

وتشمل الخدمات التي نفذتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة عبر البوابة الإلكترونية "خدمة الإجازة التعويضية، والتي تتيح تقديم إجازة تعويضية نظير التكليف بالعمل خلال الإجازات الرسمية، وخدمة إلغاء إجازة، والتي تمكِّن من تقديم طلب إلغاء قرار إجازة وفق المسار الإلكتروني، وتقرير إنجاز الذي يمكّن من استعراض تقارير حالة المعاملات ونسب الإنجاز للجهة من خلال البوابة الداخلية مباشرة".

وأطلقت الرئاسة العامة خدمة رمز الاستجابة السريع "QR CODE"، والذي تم إتاحته لإنشاء رموز الاستجابة السريعة وحفظ الرموز في بيئة الرئاسة التقنية، وذلك لاستخدامها في المطبوعات والمواد التوعوية، كما تم تحسين خدمات أخرى مثل خدمة الحضور والانصراف، والتي تسهل أداء الموظفين، وتسهم في تقليل الإجراءات وتبسيطها، وذلك تحقيقاً لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية الوظيفية.


يذكر أن الرئاسة العامة تسعى حثيثاً إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد في مجال التقنية، بمتابعة واهتمام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجال.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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