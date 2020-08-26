"بترو لوجيستيكس": إنتاج "أوبك" سيرتفع بـ 180 ألف برميل في أغسطس

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قالت: الزيادة يقابلها خفض من جانب عديد من الدول.. خاصة العراق

ذكرت شركة "بترو لوجيستيكس"، المتخصصة في تتبع إمدادات وناقلات النفط، أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لن يرتفع إلا بجزء بسيط من الـ 1,3 مليون برميل الذي يتيح اتفاق خفض الإنتاج لها إضافتها في أغسطس الجاري.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء قالت الشركة إن إمدادات المنظمة سترتفع بـ 180 ألف برميل فقط هذا الشهر.

وأوضحت أنه رغم الارتفاع المقرر في الإنتاج، فإن هذا يقابله خفض من جانب عديد من الدول، وخاصة العراق، التي لم تلتزم بحصصها في خفض الإنتاج في الأشهر السابقة.

وتتصدّر السعودية زيادات الإنتاج بـ 600 ألف برميل، إلا أنها لا تزال دون مستوى الإنتاج المستهدف الجديد عند تسعة ملايين برميل في اليوم.

وبدأت "أوبك" وحلفاؤها "أوبك بلس" الشهر الجاري بضخ نحو 1,5 مليون برميل يوميا زيادة عن مستويات يوليو الماضي، وذلك في إطار تخفيف القيود التاريخية التي كان فرضها التحالف على مستويات الإنتاج، إلا أن التحالف ضغط على الدول التي لم تكن ملتزمة بحصصها في الخفض في الفترة الماضية لتنفيذ الخفض وسط هشاشة تعافي الأسواق.النفط