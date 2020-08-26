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البرنامج السعودي لتنمية اليمن يعقد اجتماعاً مع تكتل القطاع الخاص

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البرنامج السعودي لتنمية اليمن يعقد اجتماعاً مع تكتل القطاع الخاص البرنامج السعودي لتنمية اليمن يعقد اجتماعاً مع تكتل القطاع الخاص
بهدف تنسيق خطط وأعمال التنمية الإستراتيجية في مختلف المحافظات

البرنامج السعودي لتنمية اليمن يعقد اجتماعاً مع تكتل القطاع الخاص

عقد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وعدد من مختصي التنمية في البرنامج، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي بهيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، بهدف تنسيق خطط وأعمال التنمية الإستراتيجية التي يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تنفيذها وترتيب أولوياتها في مختلف المحافظات اليمنية.

وشهد الاجتماع استعراض جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع وشراكات مع المنظمات الدولية.

وثمّنت هيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، الآثار التنموية التي تسجلها مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتسهم في رفع كفاءة إنتاج القطاعات الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية لمستفيديها، وتعمل على سد فجوة الاحتياج المحلي من خلال حزمات مشاريع مستدامة وذات الأثر المباشر على حياة الإنسان اليمني.

وقدم تكتل القطاع الخاص اليمني، عرضًا حول إنشاء التكتل وما تم إنجازه للفترة الماضية، ومناقشة الإطار العام للشراكة المستقبلية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف توسعة نطاقات الأعمال التنموية، وإيضاح توجهاته العامة للمشاركة في منظومة التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل بين البرنامج والتكتل لرسم استراتيجية هذا التعاون ومتابعة وتعزيز الجهود لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية والإعمار وتعافي الاقتصاد في اليمن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق أكثر من 188 مشروعًا في 7 قطاعات رئيسة، هي: الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع اليمنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص اليمني.

ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط المملكة العربية والجمهورية اليمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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