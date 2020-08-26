أخبار عاجلة

أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

14 ألف تربوي بمكة يسابقون الزمن للتعرف على النظام الإلكتروني قبيل بدء الدراسة

Print
14 ألف تربوي بمكة يسابقون الزمن للتعرف على النظام الإلكتروني قبيل بدء الدراسة 14 ألف تربوي بمكة يسابقون الزمن للتعرف على النظام الإلكتروني قبيل بدء الدراسة
عبر منصة "مدرستي" للتعليم عن بُعد من خلال 32 قاعة افتراضية جهّزتها الإدارة

14 ألف تربوي بمكة يسابقون الزمن للتعرف على النظام الإلكتروني قبيل بدء الدراسة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث- برنامج التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي" عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ؛ بهدف تدريب كوادرها من شاغلي الوظائف التعليمية وفق توجيهات الوزارة بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية للتعليم.

وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أن "منصة مدرستي" تأتي مواكبةً لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بُعد؛ حفاظًا على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، وحيث إن هذه البرامج التدريبية المميزة تمكّن كافة شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة من المهارات اللازمة للتعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم.

من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة عمر الأحمدي أن هذه البرامج التدريبية عن بُعد؛ انطلقت اليوم الأربعاء: 7/ 1/ 1442هـ بمشاركة 13.000 ألف معلم، و1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية.

يُذكر أن إدارة تعليم مكة قد أصدرت تعميمًا لجميع الإدارات والمكاتب التعليمية والمدارس (بنين) التابعة لها بخطة التدريب لنظام إدارة التعليم الإلكتروني في منصة "مدرستي"؛ بهدف إلحاق منسوبيها ببرامج الخطة التدريبية عن بُعد، والاستفادة من كل الدورات المقامة لاكتساب الخبرات التدريبية اللازمة، والارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية المختلفة؛ مما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وتحسين جودة التعليم.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"

6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"

"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض

عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض

"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

شبكة عيون الإخبارية