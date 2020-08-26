بينكيو تكشف عن سلسلة RP02 الجديدة من اللوحات المسطحة التفاعلية المزودة بتقنية إدارة الفصل المتقدمة ClassroomCareTM

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في غضون بضعة أيام، ستعيد المدارس فتح أبوابها من جديد وسيواصل الأطفال على الأرجح رحلتهم المدرسية في ظل مزيج من التباعد الاجتماعي في الفصل الدراسي أو التعلم عن بعد. تلعب المدارس دورًا مهمًا في بناء المهارات الأساسية للطلاب لربطهم بالحياة المهنية المستقبلية وتزويدهم ببيئة تعلم آمنة وصحية في الوقت نفسه. لتيسير تجربة التعلم عن بعد والتعلم المختلط، تعلن بينكيو، الشركة الرائدة عالميًا في حلول تكنولوجيا العرض، عن أحدث اللوحات المسطحة التفاعلية من سلسلة RP02 للفصول الدراسية والمزودة بتقنية إدارة الفصل المتقدمة ClassroomCareTM، ولا تساعد هذه اللوحات فقط في رصد الوضع البيئي والقضاء على البكتيريا في المساحة المحيطة، بل تحسن أيضًا من التعاون السحابي أثناء التعلم عن بعد، وتوفر دعمًا إداريًا لفريق التركيبات وأقسام تقنية المعلومات والمستخدمين النهائيين.

وقد صرح مانيش باكاشي، المدير الإداري لبينكيو الشرق الأوسط قائلًا "بدءًا من 2016، ونحن نحاول دائمًا الاستثمار في التعلم وتشجيعه وتم تصميم أحدث الحلول التي نقدمها، مع التركيز على الاحتياجات والمخاوف الصحية للطلاب الذين يذهبون للمدارس (وأولياء أمورهم). تعد حلول مثل سلسلة RP02 من اللوحات المسطحة التفاعلية بمثابة حماية للفصول الدراسية في هذه الأوقات الصعبة من خلال الجيل الثالث للشاشات المقاومة للجراثيم، ونحن نعتبر العلامة التجارية الأولى والوحيدة التي حصلت على شهادات من توف وإس آي إيه إيه. ويثبت ذلك أن الشاشات المقاومة للجراثيم المزودة بجسيمات الفضة الآيونية النانونية متينة وغير سامة وتقلل على نحو استثنائي من إمكانية بقاء الجراثيم على الشاشات المستخدمة في الفصول الدراسية الذكية بسبب لمس كثير من الأشخاص لها ووجودهم حولها. ويضمن ذلك انتظام عملية التعلم وتقليل احتمالات انتقال أي عدوى داخل الفصول الدراسية."

تساعد تقنية إدارة الفصل المتقدمة ClassroomCareTM في حماية المستخدمين من مخاطر تدهور الحالة الصحية

من بين الأعداء الخفية داخل الفصول الدراسية جودة الهواء الرديئة والجراثيم والضوء الأزرق الصادر من لوحات LCD، بما يقلل من تركيز الطلاب ويزيد من معدلات الغياب عن المدرسة ويؤدي إلى ضعف الرؤية. تأتي جميع اللوحات ضمن سلسلة RP02 بتقنية إدارة الفصل المتقدمة ClassroomCareTM من بينكيو التي تتميز بالجيل الثالث من الشاشات المقاومة للجراثيم وحساسات جودة الهواء وحلول العناية بالعين الذكية التي تغطي جميع الخصائص، بدءًا من العناية بالعين ومقاومة الجراثيم ومراقبة كثافة جسيمات ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة، وإيجاد مساحات آمنة وصحية للطلاب والمعلمين.

يجمع الجيل الثالث من الشاشات المقاومة للجراثيم بين تركيزات عالية من جسيمات الفضة الآيونية النانونية إضافةً إلى طبقة مضادة للانعكاسات والزجاج المقوي، بما يجعل الشاشة ذات خصائص مضادة للبكتيريا تدوم طولًا وكفاءة فيما يتعلق بالعناية بالعين أكثر من أي شاشة مقاومة للجراثيم من الأنواع التقليدية أو أي أنواع رش مضادة للجراثيم. الأهم من ذلك أن الشاشة معتمدة من توف وإس آي إيه إيه بما يثبت فعاليتها في مقاومة الجراثيم وأنها غير سامة.

بين تركيزات عالية من جسيمات الفضة الآيونية النانونية إضافةً إلى طبقة مضادة للانعكاسات والزجاج المقوي، بما يجعل الشاشة ذات خصائص مضادة للبكتيريا تدوم طولًا وكفاءة فيما يتعلق بالعناية بالعين أكثر من أي شاشة مقاومة للجراثيم من الأنواع التقليدية أو أي أنواع رش مضادة للجراثيم. الأهم من ذلك أن الشاشة معتمدة من توف وإس آي إيه إيه بما يثبت فعاليتها في مقاومة الجراثيم وأنها غير سامة. حساسات جودة الهواء تراقب تلوث الهواء (الجسيمات المعلقة التي يصل عرضها إلى 2.5 ميكرومتر والجسيمات المعلقة التي يصل عرضها إلى 10 ميكرومتر) ودرجة الحرارة والرطوبة في الوقت الفعلي، بما ينبه المعلمين لاتخاذ إجراءات فورية بفتح النوافذ أو إغلاقها أو تشغيل أنظمة التهوية لتحسين تدفق الهواء.

تراقب تلوث الهواء (الجسيمات المعلقة التي يصل عرضها إلى 2.5 ميكرومتر والجسيمات المعلقة التي يصل عرضها إلى 10 ميكرومتر) ودرجة الحرارة والرطوبة في الوقت الفعلي، بما ينبه المعلمين لاتخاذ إجراءات فورية بفتح النوافذ أو إغلاقها أو تشغيل أنظمة التهوية لتحسين تدفق الهواء. توفر حلول العناية بالعين الذكية، من خلال مرشحات الضوء الأزرق الخافت وتقنيات الضوء الخالي من الوميض، إضافةً إلى الخاصية المضادة للانعكاسات، للمعلمين والطلاب شاشات غير مسببة للإجهاد.

الأنشطة التعاونية داخل الفصل من خلال تطبيق السبورة البيضاء التفاعلي EZWrite

تشمل سلسلة RP02 من اللوحات المسطحة التفاعلية الجديدة حل تطبيق السبورة البيضاء التفاعلي EZWrite Whiteboarding الذي يمثل تطبيقًا فائقًا من تطبيقات السبورة البيضاء التفاعلية المخصصة للحصص التفاعلية وتساعد على تيسير أنشطة العصف الذهني وعرض الأفكار وتسجيل الملاحظات والتعاون بين المعلمين والطلاب. بالنسبة للمعلمين الذين يريدون التعاون بين الطلاب، تعد EZWrite Cloud Whiteboard، منصة تعاونية سحابية داخل الفصل الدراسي تسمح لكل من المعلمين والطلاب بجمع الملاحظات وتصنيفها وتعديلها ومشاركتها بين الشاشات وأجهزة الهواتف المتحركة. يدعم تطبيق السبور البيضاء السحابي أيضًا وظائف الملاحظات Sticky Notes التي تفتح المجال لإمكانات لانهائية من الأنشطة التشاركية.

التعلم عن بعد وفي المناطق الريفية من خلال منصة EZWrite Live

تعد منصة EZWrite Live، منصة مجانية قائمة على الويب لتطبيقات السبورة التفاعلية والاتصال عبر الفيديو. وتسمح المنصة المدمجة بمتصفحات فايرفوكس وكروم وسفاري للمعلمين بتقديم حصص مباشرة عبر الإنترنت للطلاب الذين يمكنهم أيضًا المشاركة في الفصل الدراسي أو من المنزل من خلال أي حاسوب مكتبي أو حاسوب محمول أو هاتف متحرك بأي نظام تشغيل متوفر. ويمكن تسجيل الحصص المباشرة أيضًا من خلال منصة EZWrite Live لمراجعة الدروس. ولتجنب المقاطعة أثناء الحصص، يمكن للمعلمين استخدام أنماط Broadcast and Co-Creation التي تساعد في السيطرة على الفصل من خلال تشغيل/إيقاف خاصية التعديل-الوصول بالنسبة للطلاب إلى تطبيق السبورة البيضاء السحابي التفاعلي.

تجربة قلم الكتابة في الوقت الفعلي

تتميز سلسلة RP02 من اللوحات المسطحة التفاعلية الجديدة التي تقدمها بينكيو بتقنيات متقدمة مثل “Zero Bonding Technology” و“Fine IR Plus” التي توفر خاصية الكتابة الدقيقة والرسم في الوقت الفعلي. تأتي اللوحات بقلمين وهو ما يعد مثاليًا للنقاشات الجماعية والإجابة على الأسئلة أثناء الحصص الدراسية، بما يسمح لشخصين بالكتابة في نفس الوقت وبألوان مختلفة. وفي إطار تشغيل وضع الفرشاة الذي يعمل بأي فرشاة، تصبح أنشطة مثل الرسم والتلوين متاحة دون قيود، وهو ما يعد نموذجيًا للمدخلات الإبداعية والابتكارات الملهمة في الفصول.

تأتي سلسلة RP02 من اللوحات المسطحة التفاعلية الجديدة بثلاثة مقاسات، 65 و75 و86 بوصة لتلائم مساحات الفصول الدراسية المختلفة، وتساعد في تحسين التعلم القائم على المشروعات والأنشطة التفاعلية من خلال توفير بيئة تعلم صحية بغض النظر عن البعد الجغرافي.