"المسند" يتوقع أمطارًا على مرتفعات عسير وجازان اليوم

★ ★ ★ ★ ★

أشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مكة والمدينة

قال د.عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": يُتوقع أن يشهد الأربعاء تشكّل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان.

وأشار إلى احتمال أن تهطل منها أمطار متفرقة؛ لافتًا إلى أن الحالة قد تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأوضح "المسند": متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في منطقتيْ مكة والمدينة، وربما غرب الوسطى.

حالة الطقس الأرصاد أمطار