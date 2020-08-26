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"المسند" يتوقع أمطارًا على مرتفعات عسير وجازان اليوم

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أشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مكة والمدينة

قال د.عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات": يُتوقع أن يشهد الأربعاء تشكّل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان.

وأشار إلى احتمال أن تهطل منها أمطار متفرقة؛ لافتًا إلى أن الحالة قد تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأوضح "المسند": متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في منطقتيْ مكة والمدينة، وربما غرب الوسطى.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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