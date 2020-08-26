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"تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسير

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"تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسير "تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسير
عبر إعانة مالية لتيسير زواجه سلّمها "الفلقي"

تَكفَّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بدفع تكاليف زواج شاب "كفيف" من أبناء محافظة محايل عسير، وسلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الإعانة المالية التي تكفّل بها أمير المنطقة للشاب.

من جهته عبّر الشاب عن شكره وامتنانه للأمير تركي بن طلال على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه.

وقال: "إن هذا الموقف ليس مستغربًا من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على راحة المواطن في كل جزء من أرض الوطن"؛ منوهًا بما أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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