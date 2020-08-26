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" للكهرباء": نستثمر مبالغ طائلة لحماية البيئة والتحكم بالانبعاثات الملوثة للهواء

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"السعودية للكهرباء": نستثمر مبالغ طائلة لحماية البيئة والتحكم بالانبعاثات الملوثة للهواء " للكهرباء": نستثمر مبالغ طائلة لحماية البيئة والتحكم بالانبعاثات الملوثة للهواء
قالت: ننفذ مشروعات لرفع قدرات التوليد من الدورة المركبة بأكثر من 4.2 جيجاوات

أكدت الشركة للكهرباء، أنها تسعى في كل أعمالها، إلى تبني خيارات الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، للحفاظ على البيئة؛ مشيرة إلى أنها تستثمر مبالغ طائلة للتحكم بالانبعاثات الملوثة للهواء والضارة بالبيئة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وأجهزة الإحراق المطورة.

وأوضحت، أن رؤيتها البيئية "الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة"، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتدعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط والمحافظة على البيئة.

وأشارت إلى أنها تسعى، عبر برنامجها للتحول الاستراتيجي المتسارع، إلى تحقيق الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة، من خلال سياستها البيئية المحدثة في العام 2019، التي تناولت تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للموارد، وإعادة الاستخدام والتدوير، واتخاذ تدابير التقليل من النفايات وغيرها.

وبيّنت أنها تستثمر مبالغ طائلة للتحكم في الانبعاثات مثل استخدام أجهزة الإحراق المطورة، التي تخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين، والمرسبات الإليكتروستاتيكية، وتقنية (Seawater FGD) الحديثة للحد من انبعاث غازات أكاسيد الكبريت الملوثة للهواء.

وأفادت بأنها تنفذ مشروعات لرفع قدرات التوليد من الدورة المركبة بأكثر من 4.2 جيجاوات في مشاريع محطات توليد: (القصيم، ضباء، حائل، الثالثة عشر، الرابعة عشر، وعد الشمال، طيبة، وشمال القصيم)، وستؤدي هذه المشروعات إلى توفير حوالى 60 مليون برميل من النفط في العام، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالى 25.8 مليون طن في العام؛ مبينة أنها والشركة السعودية لشراء الطاقة، تعملان من قرب، منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، مع الجهات المعنية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتطوير خططها ومبادراتها لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 27.3 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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