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شملت أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة.. أمانة نجران تطور وتؤهل شوارع 9 أحياء

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شملت أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة.. أمانة نجران تطور وتؤهل شوارع 9 أحياء شملت أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة.. أمانة نجران تطور وتؤهل شوارع 9 أحياء
وفق خطط إستراتيجية ودراسات وأولويات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني

شملت أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة.. أمانة نجران تطور وتؤهل شوارع 9 أحياء

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في تطوير وتأهيل شوارع 9 أحياء بمدينة نجران، بقيمة إجمالية بلغت 8,233,189 ريالاً.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المشروع عبارة عن أعمال إعادة تأهيل الطريق الواقع بحي المسماة والرابط بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله من أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة وتطوير المنظر العام للطريق، إضافةً إلى تطوير وتأهيل سفلتة وإنارة شوارع 9 أحياء بمدينة نجران، إلى جانب أعمال سفلتة وإنارة بطرق متفرقة بكل من "حي النهضة، ووادي الرغام، وحي عكام، وحي الشرفة، وحي مخطط أبا الخريت، وحي الأمير مشعل، ومتنزه أبا الرشاش، وحي فواز"، وذلك وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال، مؤكداً سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ .

وبيّن عيبان، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق، واستكمالها بمختلف الأحياء وفق خطط إستراتيجية ودراسات وأولويات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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