رئيس مركز شعف بلقرن يرعى حفل جائزة التميز في نسختها الثامنة

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ضمن فرصة نجومنا بمشروع "نشامى الحي".. قصائد وعروض مرئية

نظّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشعف بلقرن، حفلًا لتوزيع جائزة الشعف للتميز في نسختها الثامنة للعام 1441هـ/ 1442هـ، بمقر اللجنة برعاية من رئيس مركز الشعف عبدالله بن علي بن محيا.

وألقى رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بشعف بلقرن سعيد بن يعقوب، كلمة اللجنة المنظمة، أوضح فيها آلية الترشيح للجائزة؛ مشيرًا إلى أن الجائزة تأتي هذا العام ضمن فرصة نجومنا في مشروع نشامى الحي المنبثق من مبادرة نشامى عسير، التي يشرف عليها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وقال "ابن يعقوب": إن الجائزة انطلقت عام 1434 في نسختها الأولى؛ حيث بلغ عدد المكرّمين حتى هذه النسخة الثامنة 400 شابًّا وفتاة؛ وفي ختام كلمته شَكَر المكرمين والأهالي والداعمين وراعي الحفل، بعد ذلك ألقى نواف أحمد كلمة المكرمين.

وألقى رئيس كتابات العدل المتنقلة بمدينة جدة عبدالله بن مسفر، كلمة أهالي الشعف، ثم توالت فقرات الحفل من القصائد والعروض المرئية.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل عبدالله بن محيا كلمة شكر فيها القائمين على الجائزة، وأثنى على فكرتها، وحث الآباء على دعم وتشجيع أبنائهم ليحققوا المراتب العليا.

ثم قام رئيس المركز بتكريم المحتفى بهم من البنين والبنات الذين انطبقت عليهم شروط الجائزة في فروعها الثمانية وهي: الحصول على درجة الدكتوراه والماجستير، وتقدير ممتاز في الدبلوم العالي، وتقدير ممتاز في العلوم العسكرية، وتقدير ممتاز في شهادة البكالوريوس، ومعدل تراكمي أكثر من 98% لشهادة الثانوية، وتحقيق مركز متقدم على مستوى المنقطة أو المملكة، وتأليف كتاب معترف به من دار نشر معتبرة.

حضر الحفل مدير مكتب الضمان الاجتماعي ببلقرن نيابةً عن مدير مركز التنمية الاجتماعية ببيشة ونائب قبائل شعف بلقرن الشيخ محمد بن سعيد بن مسلي، ورؤساء لجان التنمية بالمحافظة، وعدد من الوجهاء والأعيان والأهالي.

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