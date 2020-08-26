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8392 مستفيدًا من مبادرة "مكفي" لإعادة صرف الدواء في نجران

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8392 مستفيدًا من مبادرة "مكفي" لإعادة صرف الدواء في نجران 8392 مستفيدًا من مبادرة "مكفي" لإعادة صرف الدواء في نجران
انطلقت في شهر أبريل لتقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات

8392 مستفيدًا من مبادرة

كشفت "صحة نجران" أن عدد مستفيدي مبادرة "مكفي" لصرف الدواء لمراجعي العيادات والمراكز التخصصية في مستشفى الملك خالد بنجران عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى بلغ 8392 مستفيدًا؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار كوفيد-19.

وأوضحت "صحة نجران" أن مبادرة "مكفي" انطلقت في شهر أبريل من العام الحالي؛ سعيًا لتقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفى، واختصار الجهد والوقت على المريض.

وأبانت أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات؛ لافتةً إلى أن الصرف والتوزيع يتم خلال 3 أيام مدعومًا بخدمة الرسائل النصية عبر 19 مركزًا صحيًّا، مع إتاحة الفرصة للمريض في اختيار المركز الذي يريده؛ حتى لو لم يكن مراجعًا به.صحة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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