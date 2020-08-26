الفنانة سميرة عبد العزيز من البرنامج الإذاعي "قال الفيلسوف" | #من_مصر

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أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية
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السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة"
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السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج"
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السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث
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السبت 29 أغسطس 2020 02:00 مساءً
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص
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السبت 29 أغسطس 2020 02:00 مساءً
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟
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السبت 29 أغسطس 2020 02:00 مساءً
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا
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السبت 29 أغسطس 2020 02:00 مساءً
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا
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السبت 29 أغسطس 2020 02:00 مساءً
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي
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السبت 29 أغسطس 2020 02:00 مساءً
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق
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السبت 29 أغسطس 2020 02:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
الفنانة سميرة عبد العزيز من البرنامج الإذاعي "قال الفيلسوف" | #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 26 أغسطس 2020 09:28 صباحاً
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