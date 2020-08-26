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"كورونا" يواصل تفشيه المرعب بالهند.. والحصيلة تتجاوز 3.2 ملايين إصابة

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"كورونا" يواصل تفشيه المرعب بالهند.. والحصيلة تتجاوز 3.2 ملايين إصابة "كورونا" يواصل تفشيه المرعب بالهند.. والحصيلة تتجاوز 3.2 ملايين إصابة
1059 حالة وفاة جديدة ترفع إجمالي عدد الضحايا بالبلاد إلى 59449 شخصًا

سجلت الهند اليوم الأربعاء، أكثر من 60 ألف إصابة بكوفيد-19 لليوم الثامن على التوالي؛ وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات 3.2 ملايين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 1059؛ ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 59449.

وبحسب "رويترز"، تحل الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وفي المركز الثالث عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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