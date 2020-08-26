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طرق تتقيل الشعر

طرق تتقيل الشعر يعتبر تساقط الشعر من أكثر المشاكل شيوعًا في جميع أنحاء العالم تؤثر على ثلث السكان يفقد كل فرد 100 شعرة كل يوم إنها ظاهرة طبيعية لذلك لا داعي للقلق بشأن سقوط عدد قليل من البصيلات يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب تساقط الشعر والتي تشمل النظام الغذائي ونقص المعادن والأدوية والتوتر والتلوث والوراثة قد يكون ارتداء قبعة أو قبعة أو خوذة سببًا آخر عند الرجال.

طرق تتقيل الشعر

هناك العديد من طرق تتقيل الشعر التي يمكنك القيام بها لإبطاء أو وقف تساقط الشعر لكن ما يجب فعله يعتمد على سبب فقدان شعرك بعض المواقف مثل تساقط الشعر بعد الحمل تساقط الشعر الكربي قد تحل من تلقاء نفسها وتذكر أن كل شخص يتساقط الشعر يوميًا وهو أمر طبيعي تمامًا عندما يكون تساقط الشعر مستمرًا يجب عليك زيارة الطبيب.

قد يكون مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قادرًا على تشخيص ما إذا كان تساقط شعرك ناتجًا عن أشياء مثل مشاكل الغدة الدرقية أو الإجهاد أو عدوى فروة الرأس أو الثعلبة الأندروجينية أو الشيخوخة.

اغسلي شعرك بانتظام بشامبو خفيف

غسل الشعر بانتظام هو جزء من طرق تتقيل الشعر عن طريق الحفاظ على نظافة الشعر وفروة الرأس عند القيام بذلك فإنك تقلل من خطر الإصابة بالعدوى وقشرة الرأس التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر أو تساقطه علاوة على ذلك يعطي الشعر النظيف انطباعًا بمزيد من الحجم.

تناولي الفيتامين لتتقيل نمو الشعر

الفيتامينات ليست صحية فقط للصحة العامة ولكنها مفيدة أيضًا لشعرك يشجع فيتامين (أ) على الإنتاج الصحي للدهون في فروة الرأس وفيتامين (هـ) يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس لمساعدة بصيلات الشعر على الحفاظ على إنتاجيتها ويساعد فيتامين (ب) الشعر في الحفاظ على لونه الصحي.

إثراء النظام الغذائي بالبروتين

إن تناول اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك أو الصويا أو البروتينات الأخرى يعزز صحة الشعر ويساعد بدوره في الحد من تساقط الشعر تدليك فروة الرأس بالزيوت الأساسية

أولئك الذين عانوا من تساقط الشعر لبعض الوقت يجب أن يقوموا بتدليك فروة الرأس بالزيت العطري لبضع دقائق. يساعد على بقاء بصيلات شعرك نشطة يمكنك إضافة الخزامى إلى زيت اللوز أو السمسم.

تجنب تمشيط الشعر المبلل

عندما يكون الشعر مبللاً يكون في أضعف حالاته لذلك تجنب تمشيط الشعر المبلل بالفرشاة لأن فرص تساقط الشعر تزداد ولكن إذا كان لا بد من تمشيط الشعر المبلل فاستخدم مشطًا واسع الأسنان تجنب أيضًا تمشيط الشعر بشكل متكرر لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى إصابة الشعر وزيادة تساقطه استخدم أصابعك للتخلص من التشابك وليس المشط أو الفرشاة.

طرق تتقيل الشعر بالثوم والبصل والزنجبيل

افركي أحد العصائر على فروة رأسك واتركيه طوال الليل واغسله في الصباح افعل ذلك بانتظام لمدة أسبوع وسترى نتيجة ملحوظة الثوم له القدرة الفائقة في زيادة نمو الشعر وتظهر النتيجة من أول مرة .

حافظ على رطوبة جسمك

يتكون جذع الشعرة من ربع ماء لذا اشرب ما لا يقل عن أربعة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا للبقاء رطبًا ولنمو شعر صحي تساعد الماء في بناء الشعر الصحي الرطب

طرق تتقيل الشعر بالشاي الأخضر

أظهرت الدراسات أن فرك الشاي الأخضر على الشعر قد يساعد في الحد من مشكلة تساقط الشعر كل ما عليك فعله هو تحضير كيسين من الشاي الأخضر في كوب واحد من الماء وتركه ليبرد وبعد ذلك ضعه على شعرك اشطفي شعرك جيدًا بعد ساعة لرؤية النتائج مارس هذا بانتظام لمدة أسبوع إلى عشرة أيام.

تجنب العنف مع شعرك

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الشعر يجب أن تعرف كيف تعتني به تجنب فرك شعرك بمنشفة لتجفيفه بدلا من ذلك دع الشعر يجف بشكل طبيعي.

التقليل من المشروبات الكحولية

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر قلل من تناول الكحول لأن شرب الكحول يقلل من نمو الشعر لذا قلل أو تخلص من الكحول لرؤية زيادة في نمو الشعر.

تجنب التدخين

يقلل تدخين السجائر من كمية الدم التي تتدفق إلى فروة الرأس مما يؤدي إلى انخفاض نمو الشعر.

ممارسة الرياضة

خصص وقتًا لممارسة النشاط البدني كل يوم يساعد المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة لمدة 30 دقيقة يوميًا على موازنة المستويات الهرمونية وتقليل مستويات التوتر بالإضافة إلى تقليل تساقط الشعر.

التخلص من التوتر

وجدت الدراسات في الماضي أدلة طبية تربط التوتر بتساقط الشعر التخلص من التوتر إحدى طرق القيام بذلك هي ممارسة التأمل العلاجات البديلة مثل التأمل واليوجا لا تقلل التوتر فحسب بل تعيد التوازن الهرموني.

تجنب التسخين والتجفيف المستمر

لا تعرّض شعرك لإجراءات تسخين وتجفيف متكررة ومستمرة تضعف الحرارة بروتينات الشعر ويمكن أن يؤدي التسخين المستمر والتجفيف إلى الضعف والهشاشة التي تسبب تساقط الشعر يعاني الأشخاص ذو الشعر الدهني من قشرة الرأس خلال الصيف بسبب التعرق وزيادة فرص تساقط الشعر استخدام الشامبو الذي يحتوي على الصبار والنيم يمكن أن يحافظ على برودة الرأس ويمنع ظهور قشرة الرأس أيضًا يعاني الرجال الذين يرتدون الخوذة من تساقط الشعر بشكل كبير في الصيف حيث يتراكم العرق في المسام ويضعف جذور الشعر مما يسبب تساقط الشعر عند الرجال لذا فإن ارتداء وشاح منديل على شعرك أو ربطة رأس من قماش تيري يمكن أن يمنع تساقط الشعر.

تغيير طريقة تصفيف شعرك

إذا كنت تفقد شعرك مؤخرًا يجب أن تقوم بفك شعرك تسريحات الشعر مثل ذيل الحصان والضفائر وتصفيفات الشعر الاصطناعية تسحب الشعر أو تجذب بصيلات الشعر ويمكن أن تسبب الصلع في النهاية يجب تغيير تسريحة من وقت للثاني.

اعتني بصحتك

المشاكل الصحية هي نذير لتساقط الشعر تأكد من أنك تتعامل مع الأمراض المزمنة والحمى الشديدة والالتهابات بشكل صحيح لضمان صحة الشعر هناك العديد من الحالات الصحية وخاصة الأمراض الجلدية التي تسبب تغيرات في التوازن الهرموني والتي بدورها تؤدي إلى تساقط الشعر تأكد من زيارة الطبيب بانتظام لمعرفة الأمراض والظروف الأساسية التي تعاني منها.

احرصي على مراقبة الأدوية

قد يكون لبعض الأدوية آثار جانبية أحدها قد يكون تساقط الشعر استشر طبيبًا للاستفسار عن الحالات التي قد تكون لديك دعه يعرف ما إذا كان الدواء يسبب تساقط الشعر وإذا كان الأمر كذلك اطلب منه تغيير الدواء.

الابتعاد عن المواد الكيميائية

المواد الكيميائية القاسية ومنتجات تلوين الشعر الدائمة قد تضر بصحة الشعر عندما تعانين من تساقط الشعر يُنصح بعدم صبغ شعرك.

طرق تتقيل الشعر طبياً

البيوتين المعروف أيضًا باسم فيتامين H هو أحد فيتامينات ب المعقدة التي تساعد أجسامنا على تحويل الطعام إلى طاقة تشير الدراسات إلى أن تضمين الأطعمة الغنية بالبيوتين في نظامك الغذائي أو تناول مكملات البيوتين قد يبطئ من تساقط الشعر إذا كنت تعانين من مشاكل تساقط الشعر فقم بتضمين الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل المكسرات والبطاطا الحلوة والبيض والبصل والشوفان في حميتك.