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دار شهيرة للمزادات تبيع قطعتين من بقايا نيزك "سيخوت إلين"

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دار شهيرة للمزادات تبيع قطعتين من بقايا نيزك "سيخوت إلين" دار شهيرة للمزادات تبيع قطعتين من بقايا نيزك "سيخوت إلين"
سُمع دوي انفجاره على بُعد 300 كم وتسبّب في أكبر "مطر نيزكي"

دار شهيرة للمزادات تبيع قطعتين من بقايا نيزك

شهد مزاد نظّمته دار "كريستيز" العالمية بيع قطعتين من نيزك سقط في غابة بمنطقة سيخوت ألين الجبلية بأقصى شرق عام 1947.

وتم بيع إحدى القطعتين من النيزك المتكون من الحديد والنيكل وبوزن 8.1 كيلو مقابل 17.5 ألف دولار.

ويعتقد خبراء أن هذه القطعة كانت جزءاً من الطبقة السطحية للنيزك الذي تفكّك في الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 6 كم لينقسم إلى قطع عدة توزعت على مساحة نحو 35 كم مربع. ويقدر وزن النيزك بنحو 100 طن.

وبحسب "روسيا اليوم" بيعت القطعة الأخرى بوزن 1.3 كيلو مقابل 13.5 ألف دولار.

وحسب المختصين، انفصل الجسم الفضائي الذي أطلق عليها بعد سقوطه على الأرض اسم نيزك سيخوت ألين، منذ نحو 320 مليون سنة، عن جسم أكثر ضخامة تشكل قبل 4.5 مليار سنة ووقع بين مدارَي المريخ والمشتري.

وسُمع دوي الانفجار الناجم عن سقوط بقايا النيزك على بُعد 300 كم، فيما بقي في السماء لساعات أثر دخاني طوله أكثر من 30 كم بعد مرور النيزك.

ونتجت عن اصطدام بقايا النيزك بالأرض قرابة 200 حفرة بلغ قطر أكبرها 26 متراً.

وتسبّب سقوط النيزك في أكبر "مطر نيزكي" شهده كوكبنا منذ نشأة الحضارة البشرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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