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العناية بالأظافر

العناية بالأظافر سواء كنت من الأشخاص الذين يرسمون أظافرهم دينًا كشكل من أشكال الرعاية الذاتية أو شخصًا يقطف باستمرار الجلد ويعضه فنحن جميعًا نتوق إلى أظافر صحية ومُشذبة تمامًا تحدثنا إلى خبراء العناية بالأظافر لمعرفة بالضبط ما يجب عليك فعله لأظافرك ولكن أولاً كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت أظافرك صحية إليك ما تبحث عنه.

هناك نوع خاص من العناية بالأظافر في الحصول على أظافر صحية وقوية سواء كنت تستخدم ألوانًا للأظافر أو خالية من الطلاء أو تحب ألوان الأظافر عارية الأظافر الصحية وحتى نتائج العناية الجيدة ببشرة الأظافر هي واحدة من معززات الثقة الأقل وضوحًا مثل ارتداء زوج من الملابس الداخلية الفاخرة لمجرد التباهي أو ارتداء الجوارب المذهلة لارتدائها تحت حذائك.

العناية بالأظافر

سواء كانت العناية بأظافرك شكلاً من أشكال الرعاية الذاتية أو التساهل أو مجرد صيانة روتينية فإن الحفاظ على أظافرك في شكل قمة يعد استثمارًا مفيدًا وإليك الأخبار السارة تتطلب الأظافر السليمة استثمارًا للوقت وليس المال.

أفضل طريقة للحصول على أظافر أقوى وأطول هو في الغالب من خلال عادات بسيطة في أسلوب الحياة وليس من خلال أدوات الأظافر باهظة الثمن لكن الحصول على أظافر صحية يعني أيضًا التخلص من بعض العادات السيئة مثل استخدام أظافرك كسكين جيب مدمج للحصول على نصائح مفيدة وقابلة للتنفيذ تحدثنا إلى الخبراء بشأن المهام اليومية للعناية بالأظافر اتبعي هذه الخطوات وستحصلين على أظافر أقوى وأطول قبل أن تعرفيها

علامات صحة الأظافر

صفائح الظفر لونها أبيض وردي

البشرة الدهنية موجودة لذا لا تقطعها

الأظافر والنصائح البيضاء أطوال حتى

مقطع أبيض بارز على شكل نصف قمر عند قاعدة الظفر

قص الأظافر بطريقة صحيحة

يعد الحصول على أظافر نظيفة وصحية أمرًا ضروريًا لممارسة النظافة الجيدة والحفاظ على مظهر أفضل ما لديك ومع ذلك يمكن أيضًا أن تتضرر الأظافر بسهولة سواء كان ذلك بسبب مانيكير سيء أو مجرد اهتراء الحياة اليومية من خلال ممارسة بعض العادات البسيطة يمكنك التأكد من أن أظافرك قوية وحسنة الصيانة بغض النظر عن مدى التدريب العملي الذي تحصل عليه في مجالات أخرى من حياتك

قصي أظافرك بشكل مستقيم سيساعدك هذا على تجنب نمو الأظافر حاولي أيضًا قص أظافرك بعد الاستحمام أو الاستحمام مباشرةً حتى تصبح أظافرك أكثر نعومة إذا كنت ترغبين في تنعيم زوايا أو حواف أظافرك فاستخدم مبرد أظافر أو لوح أظافر قومي بفرده في اتجاه ثابت لمنع إضعاف أظافرك يؤدي التقليب ذهابًا وإيابًا إلى إتلاف الأظافر بشدة بمرور الوقت.

قم بتطهير أدوات العناية بالأظافر شهريًا بنسبة 70 بالمائة أو كحول أيزوبروبيل أقوى للحفاظ على مرونة الأظافر ومنع تشقق الأظافر رطبي أظافرك بعد تقليمها.

تجنب طلاء الأظافر القاسي

تلك التي تحتوي على مكونات مثل الفورمالديهايد وثنائي بيوتيل الفثالات تضعف الظفر علاوة على ذلك فإن الاستخدام المتكرر للألوان الداكنة يمكن أن يتسبب في اصفرار أظافرك أو ضعفها إذا كنتِ تحبين استخدام الألوان الجريئة حاولي استخدام الألوان الطبيعية بشكل دوري بين الملابس لإعطاء أظافرك فترة راحة.

استخدمي مزيل طلاء أظافر لطيف وطبقة أساسية وطبقة علوية مزيلات طلاء الأظافر الخالية من الأسيتون معتدلة وتمنع جفاف الأظافر عند طلاء أظافرك تساعد طبقات الأساس على منع تلطيخ أظافرك تقلل الطبقات العلوية من احتمالية تشقق طلاء الأظافر وتقلل من تكرار إزالة طلاء الأظافر.

ترطيب الأظافر

رطبي أظافرك بالزيت لإبقائها مرنة وقوية مثل مناطق الجسم الأخرى يمكن أن تستفيد أظافرك من ترطيبها قبل الذهاب إلى النوم جربي غمس زيت اللوز أو الأفوكادو على فراش الأظافر وجلدها لمنعها من الجفاف أو الهشاشة أو التقشر إذا لم يكن لديك زيت اللوز أو الأفوكادو استخدمي مرطب الشفاه.

العناية بالأظافر بتنظيم الغذاء

يمكن إنتاج الكيراتين وهو البروتين الذي يتكون منه أظافرك بشكل أفضل إذا كنت تستهلك المزيد من الأطعمة مثل الأسماك والمكسرات والبقوليات يمكنك أيضًا تجربة تناول المكملات الغذائية اليومية مثل البيوتين وزيت السمك والتي يمكن العثور عليها في البقالة المحلية أو متجر الأطعمة الصحية يمكن لفيتامين ب أيضًا أن يقوي أظافرك ويمكن أن يساعد الزنك في القضاء على البقع البيضاء ويمكن أن يساعد الحديد في إيقاف تكوين حواف الأظافر.

يمكن أن تساعد الفيتامينات A و C في جعل أظافرك أكثر ترطيبًا ولمعانًا لا توجد جرعة يومية موصى بها من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

تجنب إبقاء أظافرك في البيئة رطبة

تشجع مثل هذه الظروف على نمو البكتيريا تحت أظافرك مما يصعب إزالته علاوة على ذلك يمكن أن يؤدي التلامس المطول المتكرر مع الرطوبة إلى زيادة احتمالية تقصف الأظافر إذا كنت تغسل الأطباق أو الحديقة أو تنظف بشكل متكرر بمواد كيميائية قاسية فحاول ارتداء قفازات مطاطية أو بلاستيكية يمكن أن تحمي بشرتك وأظافرك من الإجهاد غير المبرر.

اتخذي خطوات للتوقف إذا قمت بقضم أظافرك في حين أنه قد يكون من الصعب التخلص من هذه العادة إلا أنها مهمة لأن فمك يحتوي على جراثيم وبكتيريا يمكن أن تدخل جسمك بسهولة من خلال السحجات التي تسببها أسنانك جرب حماية أظافرك عن طريق طلاء طبقة من الجل الصافي عليها والتي قد يصعب قضمها يمكنك أيضًا محاولة استخدام طلاء أظافر مذاق مر حتى لا يشجعك الطعم السيئ على مضغ الأظافر.

العناية بالأظافر بالامتناع عن قطع الجلد الدهني

على الرغم من أنها قد لا تكون دائمًا ممتعة من الناحية الجمالية إلا أن البشرة تحمي فراش الظفر في كل مرة تقوم فيها بتقليم البشرة فإنك تخاطر بإعطاء نفسك قطعًا صغيرة تسمح للملوثات مثل البكتيريا والفطريات بدخول جسمك وهذه بدورها.

يمكن أن تسبب العدوى إذا كنتِ بحاجة ماسة إلى جعل أظافرك تبدو مستطيلة أكثر ادفع الجلد الزائد بعناية بعيدًا عن أطراف أظافرك بالحافة المسطحة لعصا خشبية برتقالية إنها أسطورة أن قطع الجلد الزائد بانتظام يعني أنها ستنمو بشكل أسرع عندما تتوقف.

توخى الحذر عند إجراء عمليات تجميل الأظافر

اطلب من فني الأظافر الخاص بك ترك الجلد الزائد دون لمس وتأكد من تعقيم الأدوات التي يستخدمونها يجب عليك أيضًا التحقق من تطهير حمامات القدم بمحلول التبييض بين المواعيد لمنع انتقال أمراض القدم تعتبر عمليات تجميل الأظافر بالأكريليك والهلام قاسية على أظافرك كما أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المستخدم في تثبيت جل الأظافر يمكن أن يضر بشرتك ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

إذا حصلت على جل مانيكير فلا تقشره لأن ذلك سيؤدي إلى تمزيق طبقات أظافرك أيضًا استشر الطبيب إذا كانت أظافرك تسبب لك الألم بانتظام إذا كانت أظافرك صحية فلن يكون لها بقع أو تلون وستكون بنفس اللون والمرونة في كل مكان وستفتقر إلى الحفر أو المنخفضات يجب أن تكون البشرة موجودة ويجب أن يكون فراش الظفر بلون وردي مائل للبياض أشياء مثل الألم أو التورم أو الدم في منطقة الظفر مدعاة للقلق.

يجب عليك أيضًا مراجعة طبيبك إذا توقفت أظافرك عن النمو أو بدأت في التجعيد ومع ذلك فإن التلال الرأسية التي تمتد بطول الظفر طبيعية.