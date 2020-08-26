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وصفات لتبييض الركبة

وصفات لتبييض الركبة يمكن أن يتسبب تراكم خلايا الجلد الميتة أو الاحتكاك أو التعرض المكثف لأشعة الشمس أو عدم التوازن الهرموني في ظهور ركب ومرفقين داكنتين لا تحتوي هذه الأجزاء من أجسامنا على أي غدد زيتية ومن المهم حمايتها من الجفاف من خلال الرعاية المناسبة والنظافة نظرًا لخصائصه المبيضة يعد الخيار من أكثر الطرق فعالية للتخلص من داكني الركب والأكواع يزيل خلايا الجلد الميتة ويحافظ على رطوبة بشرتك تحافظ الفيتامينات A و C الموجودة في الخيار على نضارة البشرة وجمالها.

وصفات لتبييض الركبة

تظهر الركب الداكنة عندما يكون جلد ركبتيك أغمق من أجزاء أخرى من جسمك إنه شكل من أشكال فرط التصبغ والذي يمكن أن يحدث عندما ينتج الجلد الميلانين أو يكون به زيادة في الميلانين الميلانين هو الصبغة التي تعطي لون بشرتنا في حين أن الركب الداكنة ليست ضارة لذا ليس من الضروري علاجها ولكن قد يكون من الممكن تقليل ظهورها بالعلاجات المنزلية.

أسباب غمقان الركبة

الجلد الداكن على الركبتين والمرفقين أمر شائع يمكن أن يصيب الأفراد من جميع أنواع البشرة على الرغم من أنه يحدث غالبًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة وذلك لأن البشرة الداكنة أكثر عرضة للإفراط في إنتاج الميلانين قد يكون هناك عدة أسباب لبشرة داكنة على الركبتين والأكواع والمفاصل الأخرى وتشمل هذه:

الأسباب الوراثية حيث تلعب الوراثة دورًا مهمًا في تكوين لون غامق على الركبتين ومناطق أخرى من الجسم خاصة الأشخاص ذوي البشرة الداكنة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه البقع الداكنة.

الاحتكاك المتكرر يحمي الجسم نفسه ويكيف نفسه فعند تعرضه للاحتكاك في جزء معين من الجسم فإنه يشكل طبقة سميكة إضافية من الجلد لحماية طبقة الأدمة الداخلية الحساسة من التلف مما يؤدي إلى تراكم الجلد الميت وهو تتميز بلونها الغامق.

كثرة التعرض لأشعة الشمس مما يغمق لون الخلايا الميتة المتراكمة على الركبتين.

الأوساخ هي السبب الرئيسي للركبتين الداكنة ومناطق أخرى من الجسم مثل المرفقين وهي جزيئات ترابية يمكن أن تتراكم بمرور الوقت وتمتصها طبقات الجلد الميت والتي تتشكل لحماية الجلد من الاحتكاك.

جفاف الجلد يصبح الجلد أكثر عرضة لتلقي الملوثات في الهواء عندما يكون جافًا أو غير رطب بشكل صحيح ويزيد جفاف الجلد من معدل تسوس الخلايا وموتها بسرعة مما يسرع من ظهور السواد واللون الداكن على الركبتين.

نشاط الخلايا الصبغية في منطقة الركبة ومناطق أخرى مثل المرفقين.

وصفات لتبييض الركبة بالشاي الأخضر

الشاي الأخضر علاج شعبي لتفتيح البشرة قد يكون هذا بسبب مركبها الرئيسي وجدت دراسة أجريت أن الشاي الأخضر يمكن أن يمنع تراكم الميلانين وهو يعمل عن طريق تثبيط إنزيم التيروزيناز وهو الإنزيم الأساسي المطلوب لصنع الميلانين.

الطريقة لاستخدام الشاي الأخضر:

ضع كيسًا من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن لتهدأ.

اغمس قطعة قطن في الشاي واعصرها للتخلص من الفائض.

اسحب على ركبتيك كرر مرتين في اليوم.

وصفات لتبييض الركبة بليمون وصودا الخبز

الليمون عنصر ممتاز لتفتيح البشرة إنه مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يعزز تجديد البشرة ويحسن بشرة البشرة تعمل صودا الخبز كمنظف لطيف وفعال لتبييض المناطق الداكنة من البشرة.

الطريقة:

نأخذ ليمونة ونقطعها إلى نصفين.

رش 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز على وجه الليمون.

افرك مرفقيك وركبتيك لمدة دقيقة واحدة.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

كرر مرة كل يومين للحصول على التأثير المطلوب.

وصفات لتبييض الركبة بالصبار واللبن

يحتوي الصبار على مواد تساعد على ترطيب بشرتك وتحسين لون البشرة غير المتكافئ كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات مزيج الصبار والحليب طريقة بسيطة ومفيدة لتفتيح بشرتك بشكل طبيعي اخلطي كميات متساوية من الحليب وجل الصبار وضعي الخليط على بشرتك اتركه طوال الليل ثم اغسله في صباح اليوم التالي بدلاً من ذلك يمكنك استخراج الجل من أوراق الصبار وتطبيقه على ركبتيك ومرفقيك اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

وصفات لتبييض الركبة بالبطاطس

البطاطس غنية بإنزيمات الكاتيكوليز التي يمكنها تفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي الاستخدام اليومي للبطاطس سوف ينعم بشرتك ويساعدك على التخلص من المناطق الداكنة.

الطريقة:

ابشر البطاطس واعصر العصير وضعها على بشرتك.

اتركيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

ضع مرطبًا.

يمكنك أيضًا فرك مرفقيك وركبتيك بقطع البطاطس إلى شرائح لمدة 10-15 دقيقة ثم غسلها.

وصفات لتبييض الركبة بالعسل

يعمل العسل كمرطب طبيعي بالاشتراك مع الليمون يمكن أن يعمل العجائب على بشرتك اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من صودا الخبز ضعي الخليط على المناطق الداكنة اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه يعمل العسل أيضًا بشكل جيد مع الحليب والصبار يمكنك خلط 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب و 1 ملعقة كبيرة من هلام الصبار ضعي المعجون على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ

وصفات لتبييض الركبة بزيت جوز الهند

زيت جوز الهند مليء بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E الذي يساعد على إصلاح البشرة الداكنة والتالفة بعد كل دش أو حمام ضع زيت جوز الهند على المناطق المصابة دلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى يمتص الجلد الزيت يمكنك أيضًا إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج إلى 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك الركبتين والمرفقين برفق لبضع دقائق.

وصفات لتبييض الركبة بالشوفان

إلى جانب وجود الكثير من الفوائد الصحية يعد دقيق الشوفان طريقة فعالة أخرى للحصول على بشرة خالية من العيوب ستحتاج إلى عصير الليمون ودقيق الشوفان والملح اخلطي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ورشة ملح ضعي المقشر في حركات دائرية على ركبتيك ومرفقيك لمدة 10-15 دقيقة اشطفه بالماء الدافئ كرر هذه العملية 3-4 مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

يمكنك أيضًا مزج ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقتين صغيرتين من الحليب وتوجيه الرسائل للمناطق الداكنة لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء سيجعل بشرتك تشعر بالنعومة والنعومة والصحية والإشراق.

وصفات لتبييض الركبة بالخل والزبادي

سيساعد المحتوى الغني لحمض الخليك في الخل وحمض اللاكتيك في الزبادي على تنظيف ركبتيك ومرفقيك وإظهار بشرة متوهجة امزج 1 ملعقة كبيرة من الزبادي و 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح ضع هذا الخليط على بشرتك اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ كرر هذا الإجراء 3-4 مرات في الأسبوع.

طريقة أخرى سهلة لتفتيح بشرتك هي خلط خل التفاح مع بعض الماء وتطبيقه على مرفقيك وركبتيك باستخدام كرات قطنية. اتركيه لمدة 15 دقيقة واغسليه.

وصفات لتبييض الركبة بالخيار

افركي برفق شرائح سميكة من الخيار على مرفقيك وركبتيك لمدة 15 دقيقة اتركيه لمدة 5 دقائق أخرى ثم اشطفيه بالماء البارد يمكنك أيضًا مزج كميات متساوية من عصير الخيار وعصير الليمون ضعي المزيج على ركبتيك ومرفقيك وأيضًا تحت الإبط اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه افعل هذا على أساس يومي.