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بعد تنبيه الهطولات "المتقدم".. مدني عسير يتفاعل داعياً للحذر من "التقلبات"

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بعد تنبيه الهطولات "المتقدم".. مدني عسير يتفاعل داعياً للحذر من "التقلبات" بعد تنبيه الهطولات "المتقدم".. مدني عسير يتفاعل داعياً للحذر من "التقلبات"
أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة تصحب بتدني الرؤية وتساقط البَرَد

بعد تنبيه الهطولات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً إلى ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق والحرجة وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٧ مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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