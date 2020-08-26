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"الأرصاد": رياح سطحية على الشرقية والرياض ونجران والمدينة ومكة وجازان

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"الأرصاد": رياح سطحية على الشرقية والرياض ونجران والمدينة ومكة وجازان "الأرصاد": رياح سطحية على الشرقية والرياض ونجران والمدينة ومكة وجازان
سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، جازان)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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