أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

مذبحة أسرة جديدة... أب يذبح زوجته وطفليه التؤامان بالبحيرة

Print
مذبحة أسرة جديدة... أب يذبح زوجته وطفليه التؤامان بالبحيرة مذبحة أسرة جديدة... أب يذبح زوجته وطفليه التؤامان بالبحيرة
تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية بعدما سيطر الشيطان على قلبه وعقله فذبح زوجته وطفليه التؤامان داخل منزلهم الكائن خلف نقطة إسعاف المدينة بكفر الدوار في محافظة البحيرة.. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، إخطارًا من النجدة يفيد بعثور أهالي مدينة كفر الدوار، على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم. وانتقل رجال المباحث على الفور إلى محل الواقعة للفحص والمعاينة، وتبين أن المتوفية تدعى "ياسمين.ع.م.ا"، 23 سنة، ونجليها هما "ا.م.ف"، 3 سنوات، وشقيقه "محمد"، 3 سنوات. وأشارت التحريات الأولية للمباحث إلى تورط الزوج في هذه الواقعة، ويعمل في مطعم وأسرته تعمل في مجال الخردة. كما أسدلت التحريات الأولية الستار عن السبب، وتبين وجود خلافات أسرية كثيرة بين الزوجين أساسها الشك الزائد في سلوك الزوجة. وحرر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بعرض الجثث على الطب الشرعي للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة ومعرفة سبب الوفاة.

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات

الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات

ننشر أول صورة للقيادي الإخواني محمود عزت بعد القبض عليه

ننشر أول صورة للقيادي الإخواني محمود عزت بعد القبض عليه

بمضبوطات 1.3 مليون جنيه.. القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات في الغربية

بمضبوطات 1.3 مليون جنيه.. القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات في الغربية

الأمن يداهم 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة

الأمن يداهم 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة

شبكة عيون الإخبارية