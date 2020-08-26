مذبحة أسرة جديدة... أب يذبح زوجته وطفليه التؤامان بالبحيرة

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تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية بعدما سيطر الشيطان على قلبه وعقله فذبح زوجته وطفليه التؤامان داخل منزلهم الكائن خلف نقطة إسعاف المدينة بكفر الدوار في محافظة البحيرة.. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، إخطارًا من النجدة يفيد بعثور أهالي مدينة كفر الدوار، على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم. وانتقل رجال المباحث على الفور إلى محل الواقعة للفحص والمعاينة، وتبين أن المتوفية تدعى "ياسمين.ع.م.ا"، 23 سنة، ونجليها هما "ا.م.ف"، 3 سنوات، وشقيقه "محمد"، 3 سنوات. وأشارت التحريات الأولية للمباحث إلى تورط الزوج في هذه الواقعة، ويعمل في مطعم وأسرته تعمل في مجال الخردة. كما أسدلت التحريات الأولية الستار عن السبب، وتبين وجود خلافات أسرية كثيرة بين الزوجين أساسها الشك الزائد في سلوك الزوجة. وحرر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بعرض الجثث على الطب الشرعي للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة ومعرفة سبب الوفاة.