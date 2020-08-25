للمرة الثالثة.. طبيب بالحرس الوطني يحصل على براءة اختراع من أمريكا لعلاج الأورام

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التقنية الجديدة تستخدم الأشعة المغناطيسية لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية

للمرة الثالثة وفي إنجاز وطني فريد من نوعه، حصل الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على براءة الاختراع الثالثة من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعنوان "كبسولة انبعاث البوزيترون لعلاج الأورام بالبروتونات الموجهة بالأشعة".

وجاءت براءة الاختراع للمرة الثانية التي حصل عليها الدكتور "القثامي" قبل حوالي 10 أشهور، من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية لطريقة علاج الأورام بالأشعة الموجهة بالتصوير الطبي، حيث تستخدم التقنية الجديدة التصوير الطبي وبالتحديد الأشعة المغناطيسية؛ لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية، وبالتالي تضمن هذه التقنية تسليط الأشعة العلاجية كما هو مخطط لها سابقاً.

وتستخدم التقنية أيضاً في علاج الأورام الموجودة في الأنسجة والأعضاء المتحركة مع عملية التنفس مثل أورام الرئة والجهاز الهضمي، وقد صممت خصيصاً للاستخدام في عمليات الجراحة الإشعاعية بالتقنيات الحالية والمستقبلية.

وقد سجلت براءة الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين بقسم الأورام، ويعتبر هذا التقدم الطبي جزءاً من إستراتيجية وزارة الحرس الوطني في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

يشار إلى أن الدكتور "القثامي" أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وحاصلاً على شهادة الإدارة التنفيذية في إدارة التشغيل والتقنية من معهد ماستيوشس للتكنولوجيا (MIT) الأمريكي عام 2020م، وشهادة الإدارة التنفيذية في الإستراتيجية والتطوير من معهد ماستيوشس للتكنولوجيا (MIT) الأمريكي عام 2020م، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة تكساس (University of Texas)الأمريكية 2019م، والزمالة الأمريكية في فيزياء العلاج الإشعاعي من مركز إم دي أندرسون (MD Anderson) لأمراض السرطان والمصنف الأول في علاج السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016م، وشهادة الدكتوراة في الفيزياء الطبية العلاجية من جامعة ملبورن الملكية بأستراليا عام 2013م.

وله أكثر من 30 منشوراً علمياً في مجلات علمية محكمة، ومشرف مساعد على طلبة الدكتوراه في جامعة تكساس الأمريكية من عام 2014-2017م، وثلاث براءات اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاج الأورام بالأشعة وتقنيات البوليمر وجزيئات النانو العلاجية.