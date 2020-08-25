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شاهد.. بتوجيه من "السراني".. جامعة طيبة تستقبل المراجعين فيما يتعلق بعمليات القبول

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بجهود وإجراءات احترازية مشدَّدة وأنظمة إلكترونية حديثة لخدمة المراجعين

شاهد.. بتوجيه من

وجَّه رئيس جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، باستقبال المراجعين لاستكمال الإجراءات وإنهائها فيما يتعلق بعمليات القبول والتسجيل للعام الجامعي 1442هـ، التي تسهم في إكمال مسيرة الطلاب والطالبات التعليمية، وذلك بجهود مستمرة، وإجراءات احترازية مشددة، وأنظمة إلكترونية حديثة لخدمة المراجعين لجامعة طيبة.

وكان في استقبال ‏المراجعين اليوم وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، وعميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي، وفريق طبي لتطبيق الإجراءات الاحترازية. و‏تستمر ‎جامعة طيبة لليوم الثاني على التوالي في استقبال المراجعين فيما يتعلق بعمليات القبول والتسجيل للعام الجامعي 1442هـ لمدة عشرة أيام عمل.

كما تم ‏استقبال في اليوم الأول للمراجعين المؤكدة مواعيدهم عبر نظام المواعيد أكثر من 150 معاملة تتعلق بعمليات القبول والتسجيل بجامعة طيبة، وإنهاء الإجراءات كافة ‏وسط إجراءات احترازية مشددة.

شاهد.. بتوجيه من

شاهد.. بتوجيه من

شاهد.. بتوجيه من

شاهد.. بتوجيه من

شاهد.. بتوجيه من

شاهد.. بتوجيه من

شاهد.. بتوجيه من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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