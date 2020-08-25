في الجولة 27 من الدوري .. ضمك يضرب الأهلي بثنائية ويجدد آمال البقاء

★ ★ ★ ★ ★

أنعش فريق ضمك من حظوظه في المنافسة على البقاء في دوري الأضواء بعدما نجح بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة بالمركز الثالث.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين في الربع ساعة الأولى.

نجح أصحاب الضيافة من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 24 من علامة الجزاء احتسبها الحكم الليتواني جيديمانيس مازيكا نتيجة تعرض عبدالله الجوعي لعرقلة داخل منطقة الجزاء تكفل ايميليو زيلايا من ترجمتها داخل الشباك معلنة عن أول الأهداف.

لم يكد الأهلي يستفيق من صدمة الهدف حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني ايميليو زيلايا مستغلاً العرضية المثالية من محمد حرزان ليضعها برأسه رائعة على يمين حارس المرمى وسط متابعة من جميع لاعبي الأهلي (38).

وكما كان متوقعًا دخل الأهلي الشوط الثاني أكثر تصميمًا على تعديل النتيجة، حيث ضغط منذ البداية وحاصر ضيفه في منطقته بحثًا عن هدف تقليص الفارق وهو ما تحقق قبل مرور الربع الساعة الأولى وبالتحديد عند الدقيقة 60 عن طريق الهداف عمر السومة الذي ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية علي الأسمري برأسه داخل شباك مصطفى زغبة مسجلاً بذلك هدفه رقم 18 هذا الموسم.

واكتملت معاناة الأهلي بطرد محمد خبراني لحصوله على إنذار ثانٍ ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين في الربع ساعة الأخيرة من الوقت الأصلي، وكاد عبدالله الجوعي أن يزيد من معاناته أكثر بتسجيله الهدف الثالث لفريق ضمك لولا تدخل القائم الأيسر الذي تصدى لكرته بدلاً من الحارس ياسر المسيليم عند الدقيقة 83.