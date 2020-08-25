خسائر "ساب" الحادة تهبط بأرباح قطاع البنوك السعودي 81% بالربع الثاني

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الرياض – السيد جمال: سجلت البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" انخفاضا حادا في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي؛ وسط تراجع أرباح أغلب البنوك فضلا عن النتائج المفاجئة للبنك السعودي البريطاني "ساب"، والذي سجل خسائر تضاعفت أكثر من 34 مرة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2019.

ووفقا لإحصائية أعدها "مباشر"، تستند لإفصاحات البنوك، هبطت الأرباح الصافية للقطاع بنسبة 81.04% خلال الربع الثاني من عام 2020، وبتراجع قيمته 8.19 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجع صافي أرباح 11 بنكا مدرجا في السوق المالية السعودية إلى 1.92 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 10.11 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2019.

وتأثرت أرباح القطاع بنتائج 7 بنوك والتي سجلت انخفاضا بالربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، إلى جانب الارتفاع الحاد في خسائر البنك السعودي البريطاني "ساب" والتي قفزت بنسبة 3403.6%، أي تضاعفت أكثر من 34 مرة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتكبد "ساب" خسائر صافية بقيمة 6.87 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2020، مقابل 196 مليون ريال في الربع المماثل من 2019؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الربع الثاني بقيمة 7.418 مليار ريال.

وحقق مصرف الراجحي "الراجحي" أعلى صافي ربح بين البنوك السعودية في الربع الثاني من عام 2019؛ بقيمة 2.44 مليار ريال، على الرغم من انخفاضها بشكل سنوي بنسبة 3.87%.

وجاء البنك الأهلي التجاري "الأهلي" في المرتبة الثانية بقيمة 2.09 مليار ريال، علما بأنه سجل انخفاضا سنويا بصافي الأرباح بنحو 22.3%، فيما كان بنك الجزيرة الأقل ربحا بالقطاع خلال الربع الثاني من 2020؛ بصافي 165.8 مليون ريال.

وسجل كلا من بنك البلاد ومجموعة سامبا المالية "سامبا" ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثاني بنسبة 4.3% و2.1% على التوالي، لتبلغ أرباحهما 318.1 مليون ريال و955 مليون ريال على الترتيب.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح قطاع البنوك السعودي 9.32 مليار ريال عن أرباح الربع الأول من 2020؛ والبالغة 11.23 مليار ريال، لتهبط أرباح القطاع بالربع الثاني 82.9%.

وحققت 4 بنوك نموا في صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول؛ وكان أبرزها بنك "استثمار" بنمو نسبته 74% ومصرف الإنماء بزيادة 54.6%.

فيما، تراجعت أرباح 6 بنوك؛ وكان أبرزها السعودي الفرنسي بنسبة 35.9%، وبنك الرياض بنحو 28%، ثم "الأهلي" بـ26.3%، فيما تحول "ساب" للخسائر.

أرباح النصف الأول تتراجع 9 مليارات

وهبطت أرباح قطاع البنوك السعودي بنسبة 40.87% خلال النصف الأول من عام 2020، بتراجع يعادل 9.09 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت أرباح البنوك السعودية المدرجة 13.15 مليار ريال بالنصف الأول من 2020، مقابل أرباح الفترة ذاتها من عام 2019 والبالغة 22.24 مليار ريال.

وجاء التراجع في أرباح القطاع؛ نتيجة التأثر بنتائج بنك "ساب" والذي تكبد خسائر بالنصف الأول من عام 2020 بقيمة 5.9 مليار ريال، مقابل أرباح قيمتها 910 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

وسجلت 8 بنوك انخفاضا في صافي الأرباح بالنصف الأول من العام الحالي؛ وكان أبرزها البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني واللذان سجلا أعلى وتيرة تراجع بالأرباح بنسبة 34.9% و32.5% على التوالي.

وحقق "سامبا" نموا بصافي أرباح الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 11.45% على أساس سنوي، وتحول "استثمار" للربحية، فيما تحول "ساب" للخسائر.

وانخفضت أرباح القطاع بنسبة 7.01% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 851 مليون ريال عن الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت الأرباح الصافية للبنوك الـ 11 المدرجة 11.28 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 12.14 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

وبحسب إحصائية لـ"مباشر"، ارتفع صافي أرباح البنوك السعودية المدرجة خلال عام 2019 بنسبة 40.9% على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 13.1 مليار ريال عن العام السابق.

وبلغت أرباح القطاع 45.11 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة في العام الماضي، مقابل 32 مليار ريال في عام 2018.

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