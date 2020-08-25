مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية: ابتعدوا عن مجاري السيول

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دعت لعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية والقيادة أثناء الغبار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن التوقعات بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وما يصاحبها من نشاط في الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين في المواقع الساحلية مع تدنٍ في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة (10) مساء اليوم الثلاثاء.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة تو تجمعات مائيه، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة. داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.الدفاع المدني أمطار جازان