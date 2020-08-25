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الشوارع مهجورة.. 4 إصابات بـ"كورونا" تفرض الإغلاق العام على غزة

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الشوارع مهجورة.. 4 إصابات بـ"كورونا" تفرض الإغلاق العام على غزة الشوارع مهجورة.. 4 إصابات بـ"كورونا" تفرض الإغلاق العام على غزة
امرأة قادمة من الضفة نقلت العدوى للبقية

الشوارع مهجورة.. 4 إصابات بـ

فُرضت إجراءات عزل عام في غزة، اليوم (الثلاثاء)، بعد التأكد من ظهور أول حالات إصابة بمرض "كوفيد-19"، بين عموم سكان القطاع الفلسطيني، الذي أنقذه حصار حدوده من تفشي المرض على نطاق واسع.

وبيّن متحدث حكومي أنه جرى رصد أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عائلة واحدة بمخيم للاجئين، وهي أول حالات إصابة في غزة ليست لأشخاص خاضعين للحجر الصحي في منشآت حدودية بعد عبورهم إلى غزة، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حالات "كوفيد-19" الأربع رُصدت بعد أن سافرت امرأة للضفة الغربية، حيث أثبتت الفحوص أنها مصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن هناك 110 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل منشآت الحجر الصحي، حيث حدثت حالة وفاة واحدة منذ بدء الجائحة العالمية.

وبدت شوارع غزة مهجورة إلى حد كبير مع صدور أوامر في وقت متأخر أمس، بإغلاق المحال والمدارس والمساجد لمدة 48 ساعة على الأقل. لكن بعض السكان تهافتوا على شراء السلع الضرورية من محلات البقالة والمخابز، التي سُمح لعدد محدود منها بفتح أبوابها خلال الحظر.

واستخدمت سيارات الشرطة مكبرات الصوت؛ لحث سكان القطاع على الالتزام بإجراءات العزل العام.

وتشعر السلطات الصحية في القطاع، الذي تديره حركة حماس ويقدر عدد سكانه بمليوني نسمة، بالقلق بخصوص وجود مزيج كارثي محتمل من الفقر ومخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان ومرافق المستشفيات المحدودة.فلسطين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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