أمير الباحة يدشن "تمكين" لدعم المتعففين بالأجهزة الذكية لإكمال تعليمهم عن بعد

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المبادرة نُفذت بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال

افتتح الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمقر الإمارة اليوم مبادرة "تمكين" لدعم أبناء الأسر المتعففة بالأجهزة الذكية لإكمال تعليمهم عن بعد.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق: المبادرة أتت بالشراكة مع إمارة المنطقة والجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال، الهادفة إلى مواكبة الخطط التعليمية التي طرحت أسلوب التعليم عن بعد لضمان تعليم مرئي متكامل للطلاب والطالبات الأكثر احتياجا.



وأضاف: تهدف المبادرة إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون مع الجهات الداعمة ورجال الأعمال وتفعيل توجهات وزارة التعليم حيال التعليم عن بعد كي تصبح من الأساليب الاعتيادية التي تحقق تطلعات رؤية المملكة.

وأردف "الشايق": عدد الأجهزة الذكية التي أعطيت للطلاب والطالبات من الأسر المتعففة بلغ 3050 جهازا ذكيا، 2900 شريحة بيانات مدفوعة التكاليف، وإجمالي الدعم لهذه المبادرة بلغ 2.730.000 ريال.

وأشاد أمير المنطقة بمبادرة تمكين وآلية تنفيذها، مشيرًا إلى أن القيادة تحرص دائما على تلبية احتياجات الأسر المحتاجة في شتى المجالات وما تقدمه من دعم سخي للجهات الخيرية لتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم.

وثمّن لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ما يقدمه من جهود مباركة في تبني مثل هذه المبادرات الخيرية للأسر المتعففة بالمنطقة متمنيا لهم التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه ومتابعته الدائمة لأعمال وبرامج الفرع وما يقدمه للمستفيدين بالمنطقة واعدا ببذل الجهود لتحقيق تطلعاته.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز