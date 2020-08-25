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قبيل قمة ثلاثية بحضور"".. ملك الأردن يستقبل "الكاظمي"

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قبيل قمة ثلاثية بحضور"السيسي".. ملك الأردن يستقبل "الكاظمي" قبيل قمة ثلاثية بحضور"".. ملك الأردن يستقبل "الكاظمي"
لدى وصول رئيس الوزراء العراقي إلى مطار الملكة علياء الدولي

قبيل قمة ثلاثية بحضور

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ثنائي يجمع الملك عبدالله الثاني ورئيس العراقية مصطفى الكاظمي.

وقال الديوان في بيان صحفي: "الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية".

وأضاف البيان وفق " اليوم": عقد عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لقاءً مع الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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