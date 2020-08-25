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شرطة الرياض تقبض على 5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور

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شرطة الرياض تقبض على 5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور شرطة الرياض تقبض على 5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور
ضبطت بحوزتهم 81 برميلاً و10 قوارير و44 جركلاً

شرطة الرياض تقبض على 5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور

أفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت من القبض على (أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات أفريقية)، امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها.
وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم في المنزل 81 برميلاً و10 قوارير و44 جركلاً، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه.
وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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