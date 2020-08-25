السفارة في سيئول تُحذّر "السعوديين" من "بافي": تقيدوا بالتعليمات

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دعتهم إلى التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة في حال الطوارئ

دعت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين إلى أخذ الحذر؛ نظرًا لاقتراب وصول إعصار "بافي"؛ داعية إياهم إلى التواصل معها في حالة الطوارئ.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظرًا للتحذيرات الرسمية من قُرب وصول إعصار بافي، والذي سيبدأ من المناطق الجنوبية الغربية بجمهورية كوريا، تُهيب السفارة بالمواطنين السعوديين اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون المواطنين بالسفارة على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.سفارة المملكة العربية السعودية