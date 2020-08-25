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حرائق غابات فرنسا تأتي على 500 هكتار في 3 ساعات

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حرائق غابات فرنسا تأتي على 500 هكتار في 3 ساعات حرائق غابات فرنسا تأتي على 500 هكتار في 3 ساعات
أصيب 6 من رجال الإطفاء و11 طائرة تشارك في العمليات

حرائق غابات فرنسا تأتي على 500 هكتار في 3 ساعات

شارك المئات من رجال الإطفاء في مكافحة حريق هائل اندلع أمس الاثنين في غابات بجنوب فرنسا.

وبحسب فرق الإنقاذ، اندلع الحريق على أطراف بلديتيْ "إيستر" في كوت دازور، و"سان ميتر ليه ريمبار"، وطال 500 هكتار في 3 ساعات فقط، وامتد إلى "بور دو بو".

وشارك نحو 700 رجل إطفاء في مكافحة الحرائق، وأظهرت عدة فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سحبًا ضخمة من الدخان الأسود فوق ساحل البحر المتوسط.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 6 من رجال الإطفاء بجروح طفيفة أثناء عملهم، وشاركت 11 طائرة من طائرات الأمن المدني في عمليات الإطفاء، بينها قاذفات مائية وطائرات عمودية وطائرات تنسيق، بالإضافة إلى طائرتين عموديتين من خدمة الإطفاء والإنقاذ "Sdis".

ووفق " اليوم"، أشاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، بـ"الشجاعة غير العادية" لرجال أجهزة الطوارئ.

وتم إخلاء عدة منازل، وفتحت السلطات صالات الألعاب الرياضية في تلك المناطق للأشخاص المتضررين، إلا أن فرق الطوارئ حذّرت السكان من مغادرة منازلهم ما لم يُطلب منهم ذلك. وجرى إغلاق عدة طرق.فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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