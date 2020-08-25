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"أمريكية رأس الخيمة" تحصل على تصنيف 5 نجوم من مؤسسة " كيو. أس" العالمية

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"أمريكية رأس الخيمة" تحصل على تصنيف 5 نجوم من مؤسسة " كيو. أس" العالمية "أمريكية رأس الخيمة" تحصل على تصنيف 5 نجوم من مؤسسة " كيو. أس" العالمية

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة،  نجحت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في الحصول على تصنيف 5 نجوم من مؤسسة "كيو.أس" العالمية المتخصصة في تصنيف الجامعات ، كما تبوأت تصنيفا متميزا ضمن أفضل 26 جامعة حول العالم في التطبيقات الصناعية، و المركز 96 ضمن أفضل الجامعات المبتكرة في مبادرة تصنيف الجامعات العالمية  (WURI)لسنة 2020.

هذه الانجازات و النجاحات تعكس ما تستند إليه الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من مقومات مثل جودة التعليم الذي تقدمه و توفير فرص التوظيف لخريجيها.

إن تصنيف 5 نجوم الشامل من  مؤسسة "كيو.أس" يجعل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة  ثالث جامعة تتحصل على هذا التصنيف في  دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 ، و الوحيدة من نوعها في الإمارات الشمالية. يضع تصنيف    (WURI)العالمي لسنة 2020 الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في مكانة متميزة باعتبارها الجامعة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية المدرجة مع الجامعات الدولية الأعلى تصنيفًا في مجال التطبيقات الصناعية والجامعات المبتكرة.

تعتبر الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة واحدة من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وواحدة من أحدثها ، حيث حصلت بموجب التصنيف الجديد على 5 نجوم في التدريس والتدويل والتطوير الأكاديمي ومرافق الحرم الجامعي والشمولية، و 4 نجوم للتوظيف.

و في هذا السياق قال رئيس الجامعة البروفيسور حسن حمدان العلكيم "إن تصنيف 5 نجوم من (QS) و مبادرة تصنيف الجامعات العالمية (WURI) هي معالم فارقة في طريق النجاح"، مضيفا "أود أن أعرب عن شكري العميق وامتناني لكل فرد من أفراد عائلة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على عملهم الدؤوب و جهودهم المستمرة من أجل التفوق والمحافظة على المعايير العالية للجامعة، و سعيهم الدائم لتحقيق رؤيتها."

تصنيف "كيو.أس" العالمي هو نظام تصنيف يقدم نظرة تفصيلية على الجامعات ويساعد في تحديد أيها الأفضل في مجالات محددة مثل قوة البرامج والمرافق وقابلية التوظيف ومجالات أخرى متنوعة ، وفقًا لموقع (QS) الإلكتروني.

تجدر الإشارة أن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة قد نجحت في التواجد ضمن أفضل 50 جامعة في العالم العربي كما صنفت في المركز العاشر في الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لتصنيفات الجامعات العالمية - تقرير العالم العربي 2020 الذي أصدرته وكالة "كيو.أس" Quacquarelli Symonds  ومقرها المملكة المتحدة العام الماضي.

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