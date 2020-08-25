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سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بكورونا 84.652

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سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بكورونا 84.652 سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بكورونا 84.652
شفاء 477 حالة جديدة من الفيروس في الكويت

سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بكورونا 84.652

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84.652 إصابة، والوفيات 642، والمتعافين 79147، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.4%

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 47، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406، والمنومين في العناية المركزة 151.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 477 إصابة من في آخر 24 ساعة.

وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في الفيروس في دولة الكويت 73402 حالة.

وأكدت الوزارة تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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