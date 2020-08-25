تأثير كارثي لسماعات الأذن اللاسلكية على الدماغ.. احذر منها

★ ★ ★ ★ ★

تنشر مجالاً كهرومغناطيسياً يقارب إشعاع أفران الميكروويف!

كشفت معلومات أكاديمية أن استخدام سماعات الأذن اللاسلكية، يؤثر سلباً في صحة الإنسان، بسبب الأشعة المنبعثة منها.

وأشار ألكسندر تيموفييف الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية بجامعة بليخانوف للعلوم الاقتصادية، في تصريح لوكالة Prime للأنباء، إلى أن الحديث يدور حول السماعات غير الأصلية "المقلّدة".

وقال تيموفييف، "إذا اعتبرنا أن الموجات اللاسلكية تحتاج إلى أساس كهرومغناطيسي لعملها، فمن المؤكد أنها مضرة للبشر، كما أن نشاط الجهاز العصبي البشري له تيارات كهرومغناطيسية أيضاً، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون التذبذبات المغناطيسية الطبيعة في ازدياد دائم".

ووفقاً للخبراء -بحسب روسيا اليوم-، يمكن أن تسبّب سماعات الأذن اللاسلكية سرطان الدماغ، لأن تطبيق Bluetooth ينشر مجالا كهرومغناطيسياً بالقرب من الدماغ مباشرة.. ويمكن مقارنة خصائص هذا المجال الكهرومغناطيسي، بالإشعاع المنبعث من أفران الميكروويف، بحسب وسائل الإعلام.