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وكالة التخطيط بالحرمين تسلّم حقيبة المشاريع لـ"الترجمة والشؤون التقنية"

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وكالة التخطيط بالحرمين تسلّم حقيبة المشاريع لـ"الترجمة والشؤون التقنية" وكالة التخطيط بالحرمين تسلّم حقيبة المشاريع لـ"الترجمة والشؤون التقنية"
في إطار "الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤"

وكالة التخطيط بالحرمين تسلّم حقيبة المشاريع لـ

سلّمت وكالة التخطيط والتميز المؤسسي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها لوكالة الترجمة والشؤون التقنية ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية التي دشّنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعنوان: الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤.

وقال وكيل الرئيس العام للتخطيط والتميز المؤسسي وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، إن الخطة الإستراتيجية مرسومة بعناية فائقة، ولها عديد من المشاريع التطويرية لتلبي حاجات ومتطلبات خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج وزوّار، بالتنسيق مع وكالات الرئاسة والإدارات العامة تحت شعار "عمل بلا كلل"، "تفان بلا توان"، "عزم وجزم وحزم".

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي بن عبدالله مليباري، أن الخطة تهدف لاستشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات سواء الداخلية أو الخارجية والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة مع توفير جميع احتياجات قاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق أعلى درجات الرضا وتوفير البيئة المثالية.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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