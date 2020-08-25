تسجيل 30 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الاردن سجل 30 حالة اصابة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع العدد الإجمالي ارتفع إلى 1639 إصابة .

و بين جابر ان الحالات توزعت على النحو التالي 28 اصابة محلية و 2 خارجيات .

و اشار ان الاصابات كانت على النحو التالي : حالتين لأردنيين قادمين من الخارج، واحد من السعودية والآخر من أميركا، 3 حالات من محافظة الزرقاء مخالطين لإصابة سابقا , و 25 إصابة في عمّان 20 منها مخالطين و5 يتم الاستقصاء عن سبب إصابتهم.

و بين انه تم تسجيل 15 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1352 .

وبين انه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس احداهما لمسنة تبلغ من العمر 99 سنة، والأخرى لمريض من جنسية عربية أتى بطائرة خاصة توفاه الله.