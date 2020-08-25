أخبار عاجلة

الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات -
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد -
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان -
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي" -
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما -
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5" -
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 30 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

Print
تسجيل 30 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 30 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الاردن سجل 30 حالة اصابة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع العدد الإجمالي ارتفع إلى 1639 إصابة .

و بين جابر ان الحالات توزعت على النحو التالي 28 اصابة محلية و 2 خارجيات .

و اشار ان الاصابات كانت على النحو التالي : حالتين لأردنيين قادمين من الخارج، واحد من والآخر من أميركا، 3 حالات من محافظة الزرقاء مخالطين لإصابة سابقا , و 25 إصابة في عمّان 20 منها مخالطين و5 يتم الاستقصاء عن سبب إصابتهم.

و بين انه تم تسجيل 15 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1352 .

وبين انه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس احداهما لمسنة تبلغ من العمر 99 سنة، والأخرى لمريض من جنسية عربية أتى بطائرة خاصة توفاه الله.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

شبكة عيون الإخبارية