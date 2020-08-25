أخبار عاجلة

الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات -
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد -
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان -
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي" -
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما -
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5" -
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالأجسام المضادة.."أسترازينيكا" تبدأ تجاربها للقاح "كورونا" ببريطانيا

Print
بالأجسام المضادة.."أسترازينيكا" تبدأ تجاربها للقاح "كورونا" ببريطانيا بالأجسام المضادة.."أسترازينيكا" تبدأ تجاربها للقاح "كورونا" ببريطانيا
ستشرع في مرحلة أوسع لاختباراتها كعلاج وقائي إذا كانت النتائج إيجابية

بالأجسام المضادة..

قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت في اختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه، وإن أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه.

وأضافت الشركة البريطانية، أن المرحلة الأولى من التجارب ستركز على تقييم ما إذا كان عقار "إيه.زد.دي 7442" الذي يضم نوعين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، آمنًا ويتحمله الجسم، بين ما يصل إلى 48 مشاركًا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

ووفق "رويترز"، فإذا ما أظهرت التجارب الأولى -التي ستجرى في بريطانيا- نتائج إيجابية؛ ستشرع أسترازينيكا في مرحلة أوسع لاختبار العقار كعلاج وقائي من المرض وكدواء للمرضى الذين أصيبوا به.

وكانت الشركة المدرجة في بورصة لندن قد تَلَقّت في يونيو، 23.7 مليون دولار تمويلًا من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية لتطوير علاجات لمرض كوفيد-19 تقوم على المضادات الحيوية.

وتعكف أيضًا شركتا ريجينيرون وإيلي ليلي بالولايات المتحدة على تطوير علاجات للمرض تعتمد على الأجسام المضادة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية